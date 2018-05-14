В Пакистане проходят тысячные митинги за права пуштунов

Исламабад, , 11:48 — REGNUM Тысячи протестующих в столице Пакистана вышли на манифестации с призывом прекратить нарушения прав пуштунов, сообщает 14 мая Al Jazeera.

Протестующие требует расширения прав пуштунов, составляющих 15% населения государства, насчитывающего 207 млн населения.

Причиной протестов стали активные боевые действия на северо-западе страны против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формируется преимущественно из пуштунского населения, поэтому причины протестов представителей данной этнической группы становятся понятными.

«У страны есть одна конституция. Правительство должно ее соблюдать. Исламабад не может ее игнорировать», — подчеркивали представители митингующих.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет террористическую войну против правительств Афганистана и Пакистана, мощную базу поддержки террористы получают от пуштунского населения.

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