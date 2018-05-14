В Сочи начал работу X Международный форум «Атомэкспо»

Сочи, Краснодарский край, , 11:49 — REGNUM В здании главного медиацентра в Сочи открылся юбилейный, десятый по счету Международный форум «Атомэкспо».

В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

В качестве главной темы пленарной дискуссии организаторами названа «Глобальное партнерство — общий успех». Ожидается, что во время мероприятия его участники смогут обсудить результаты в атомной энергетике, достигнутые за минувшее десятилетие.

В качестве участников на форуме зарегистрировано примерно 3 тысячи человек из более чем 60 стран. Работу выставочной сессии поддержат 600 компаний, 400 их них — зарубежные.

Круглые столы форума будут посвящены как актуальной тематике атомной отрасли, так и развитию потенциала человека, а также управлению человеческими ресурсами.

На планируемой в 16:00 пленарной дискуссии «Глобальное партнерство — общий успех», выступят первый заместитель руководителя Администрации Президента России, Председатель Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, министры энергетики Великобритании, Египта, Боливии и Турции.

За три дня проведения форума ожидается подписание важных соглашений с представителями компаний из Китая, Чехии, Финляндии и ряда других стран. Особое место организаторы уделяют подписанию соглашения об открытии совместной школы Росатом-МАГАТЭ по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.

Форум «Атомэкспо» проводится в России с 2009 года. Мероприятие является крупнейшей выставочной и деловой площадкой, которая позволяет провести встречи и переговоры мировых лидеров в области атомной энергетики. В качестве организатора форума выступает госкорпорация «Росатом».