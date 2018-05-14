Лидера алтайских коммунистов сместили с поста руководителя фракции

Барнаул, , 12:08 — REGNUM Внутренние противоречия, на протяжении последнего года терзавшие алтайских коммунистов, неожиданно обострились сегодня, 14 мая. В ходе внеочередного заседания фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании присутствующие проголосовали за смещение первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой с поста руководителя фракции в АКЗС. Как пишет ИА «ПолитСибРу», за назначение на этот пост члена бюро Алтайского крайкома КПРФ Максима Талдыкина проголосовали пятеро из шести коммунистов, присутствовавших на собрании.

«Главная причина — неорганизованность работы фракции, отсутствие коллегиальных решений. Есть и другие требования к руководителю, которым он должен отвечать», — прокомментировал случившееся Максим Талдыкин. Мария Прусакова от комментариев отказалась.

Тем не менее, сколько бы алтайские коммунисты не скрывали назревающий внутрипартийный раскол, ему всё равно суждено случиться. «Яблоком раздора» стал проект бюджета Алтайского края на 2018 год. Тогда четверо из восьми депутатов фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном Собрании (АКЗС), вопреки партийному решению, поддержали принятие главного документа края в первом чтении. Один из старейших коммунистов Владимир Попов, который и вовсе был исключён из партии, заявил о фактическом распаде фракции в АКЗС.

Читайте также: Алтайские коммунисты почувствовали себя «изнасилованными»

Кстати, в марте 2017 года именно он отвозил члену президиума, секретарю ЦК Юрию Афонину письмо за отстранение от должности первого секретаря крайкома Марии Прусаковой.

Напомним, этот пост бывший секретарь по оргработе получила во второй половине 2016 года, сменив прежнего депутата Госдумы Сергея Юрченко. С этого времени с именем Прусаковой было связано немало громких скандалов, после которых даже некоторые соратники по партии из районных отделений предпочли дистанцироваться от краевого руководства КПРФ — чтобы не портить имидж ни себе, ни своему отделению.

Читайте также: «Мы с отцом за дровами…»: провокация алтайских коммунистов в Барнауле

Читайте также: Алтай: пустышка для избирателя — избиратель голосует ногами