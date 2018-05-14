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Аркадий Дворкович войдёт в совет директоров РЖД

Политика

Ранее российские СМИ распространили сведения о том, что Дворковичу было предложено возглавить фонд «Сколково»

Аркадий Дворкович войдёт в совет директоров РЖД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович

Москва, 14 мая 2018, 11:41 — REGNUM  В качестве кандидата в совет директоров РЖД правительством России выдвинут исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович. Соответствующее распоряжение кабинета министров РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в совет директоров также выдвинуты бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев.

Кроме них, в список были включены гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель совета директоров ООО «ЕСН» Григорий Берёзкин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, замминистра финансов РФ Андрей Иванов и замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Ранее российские СМИ распространили сведения о том, что Дворковичу было предложено возглавить фонд «Сколково». Отмечалось, что предложение поступило от главы правительства страны Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 по 2024 годы в рамках утвержденного плана мероприятий ОАО «РЖД» перейдет на отечественное программное обеспечение.

Для реализации перехода в компании создан проектный офис, который должен проанализировать критически важные информационные системы и выработать предложения об использовании программ российских разработчиков.

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