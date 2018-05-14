Совбез ООН предоставит отчет о ситуации вокруг народа рохинджа в Мьянме

Нью-Йорк, США, , 11:25 — REGNUM Совет Безопасности ООН проведет 14 мая брифинг, посвященный ситуации вокруг народа рохинджа, сообщает агентство Prensa Latina.

Брифинг будет основан на информации, полученной представителями ООН в ходе недавней поездки в Бангладеш и Мьянму, во время которой они узнали о ситуации из первых рук.

Послы Кувейта, Перу и Великобритании представят свои доклады по этой теме, затем будут проведены частные консультации.

Во время поездки в Мьянму, проходившей в конце апреля — начале мая, Совбез ООН потребовал гарантий безопасного возвращения беженцев рохинджа из Бангладеш.

В ходе поездки по штату Ракхайн, эпицентру насилия против этого мусульманского меньшинства, дипломаты подчеркнули необходимость создания условий, обеспечивающих безопасное, добровольное и достойное возвращение беженцев, а также запросили отчет о нарушениях их человеческих прав.

По словам постоянного представителя Кувейта при ООН Мансура аль-Отайби, правительство Мьянмы должно сделать гораздо больше для реализации соглашения с Бангладеш, чтобы решить эту проблему и обеспечить возвращение людей в свои дома. Посол Польши в ООН Йоанна Вронецка, которая в мае занимает пост председателя Совбеза, отметила, что эта поездка имеет жизненно важное значение для понимания реальности на месте.

ООН призывает международное сообщество продолжать поддерживать работу гуманитарных учреждений в их усилиях по оказанию помощи народу рохинджа.

После вспышки насилия и преследований в конце августа 2017 года тысячи людей, проживающих в штате Ракхайн, были вынуждены переехать в Бангладеш. Обстановка в лагерях беженцев критическая. Мьянма, большинство жителей которой являются буддистами, не считает народ рохинджа коренным населением страны и отказывает им в гражданских правах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ходе столкновения боевиков из «Армии освобождения рохинджа» с вооруженными силами Мьянмы погибли не менее 19 человек.

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