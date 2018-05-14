В мэрию челябинского Миасса снова нагрянули силовики

Миасс, Челябинская область, , 11:10 — REGNUM В администрации города Миасса Челябинской области утром 14 мая работали силовики. Сотрудники ФСБ и СКР провели выемку документов, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Znak.com, главы города Геннадия Васькова утром не было на рабочем месте. Аппаратное совещание проводил его первый заместитель Александр Качев.

Отметим, 15 мая депутаты городского собрания назначат временного главу. Васьков на прошлой неделе подал в отставку. Её инициировал губернатор Борис Дубровский, он же и подписал заявление главы об уходе. Но пока Васьков остаётся руководителем города.

Напомним, Геннадий Васьков уже получил от депутатов два неуда. Первый ему выставили за 2016 год, а второй — за 2017-й. Плюс к этому между ним и городским собранием, назначившим его мэром в 2015 году, сложились непростые отношения. Всё это и стало основанием для его отставки.

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