Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной сделки в Китае

Тегеран, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф провел переговоры в Китае относительно последствий разрыва Соединенными штатами ядерной сделки, сообщает 14 мая Al Jazzera.

Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил оптимизм по поводу данных переговоров, которые на его взгляд могут внести серьезный вклад в преодоление последствий срыва соглашений.

«Мы надеемся, что данный визит в Китай, а также последующие переговоры внесут вклад в создание будущего всеобъемлющего соглашения», — подчеркнул Зариф, имея ввиду перспективу заключения нового ядерного соглашения.

«Но если текущее соглашение будет оставаться в силе, то мы должны быть уверен в обеспечении интересов народа Ирана», — добавил дипломат.

Напомним, в 2015 году члены СБ ООН и Германия с одной стороны и Иран заключили соглашение, в соответствии с которым Тегеран прекращает ядерные испытания в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании разорвать данные соглашения, что и было совершено на прошлой неделе. Остальные страны-участники данного договор осудили подобное решение Вашингтона.

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