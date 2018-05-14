Лавров назвал «кризисной» ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Москва, , 10:56 — REGNUM Сложившаяся вокруг иранской ядерной сделки ситуация является кризисной, заявил 14 мая и.о. главы МИД РФ России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров подчеркнул, что в России ценят возможность встретиться в Москве с представителем Ирана. Такая встреча позволит обменяться мнениями по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вокруг которого сложилась «кризисная ситуация», объяснил и.о. министра РФ.

Он пояснил, что Россия совместно с Евросоюзом и Китаем должны не допустить подрыва согласованного плана и ситуации на Ближнем Востоке, ввиду того, что Вашингтон «стремится ревизовать ключевые международные договорённости».

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в России готовы рассмотреть возможности использования механизмов, которые не позволят подорвать действие документа и не допустят дестабилизации обстановки в регионе.

По его словам, законные интересы России, а также других участников сделки — Китая и Евросоюза — закреплены на уровне Совбеза ООН. «Поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас», — сказал Лавров.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и подписал соответствующий указ. Одновременно в Вашингтоне было принято решение о восстановлении санкций в отношении Тегерана, действие которых было приостановлено на период действия согласованного СВПД.

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