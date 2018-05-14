СМИ: Зорькин может покинуть пост главы Конституционного суда

Москва, , 10:47 — REGNUM 75-летний председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин может лишиться должности до конца 2018 года. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Его (Валерия Зорькина) полномочия главы Конституционного суда недавно были продлены, — сказал источник. — Но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента».

Собеседник агентства не исключил, что начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ Лариса Брычева может возглавить КС в ближайшее время.

По его словам, именно Брычева является одним из самых достойных кандидатов на данный пост в случае ухода Зорькина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония официального вступления политика Владимира Путина в должность президента Российской Федерации состоялась 7 мая 2018 г. После инаугурации правительство страны ушло в отставку.

Свои полномочия также сложили сотрудники администрации президента, которые продолжают работать на своих постах до новых назначений.

Читайте также: Песков: новые назначения в администрации президента не исключены

А также: Путин поручил правительству продолжать работать до новых назначений