«Изоляция России?»: Главе MI5 следовало бы заняться более серьезными делами

Москва, , 10:41 — REGNUM Тогда как Запад многократно нарушал международное право и последовательно пытался навязать всей планете свои правила ведения международных дел с опорой на военную силу, Россия продолжает действовать на основе международного права, применяя военные и разведывательные методы по серьезным поводам. Это и бесит англичан, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Намерение главы службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркера вновь «предупредить» нашу страну о «риске оказаться в изоляции после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери» выглядит комично. Хотите изолировать — а Британия этого хочет — пробуйте дальше, но успех будет не больший, чем до настоящего времени.

Лучше было бы главе британской контрразведки заняться более серьёзными делами, например, борьбой с международным терроризмом. И призвать к этому своих европейских коллег.

Что касается России, то говорить о том, что нам мнение европейских стран, и в частности Великобритании, абсолютно безразлично, было бы натяжкой. Вместе с тем, всё, что наше правительство могло и должно было сделать по эпизоду со Скрипалями в его нынешней стадии, сделано. Доказывать кому-то что бы то ни было дополнительно бесполезно.

В контексте планируемой речи Паркера стоит, пожалуй, только ещё раз обратить внимание на тот факт, что в его подготовленном выступлении перед европейскими коллегами, как сообщает пресса, вновь фигурирует понятие «международные правила», не «международное право». Согласитесь, разница существенная.

После 1991 года Запад многократно нарушал международное право и последовательно пытался навязать всей планете свои правила ведения международных дел. И сегодня продолжает пытаться делать это. Эти правила подразумевают, что отстаивать свои интересы с опорой на военную силу и действия разведывательных служб имеют право только США и их ближайшие союзники.

Россия в свою очередь, действует на основе международного права и призывает к этому все другие государства. Ответ Запада и Великобритании в том числе известен.

В этих условиях приходится для защиты наших интересов прибегать и к военным и разведывательным методам, но не по пустякам, а по серьёзным поводам. Это-то и бесит англичан. Отсюда их собственная агрессия в отношении нашей страны и их собственный беспрецедентный уровень дезинформации, направленной против России.

Ранее руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер заявил, что намерен пригрозить «изоляцией» Российской Федерации во время выступления перед европейскими коллегами в Берлине.

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Глава MI5 также планирует сообщить о «вопиющих нарушениях» РФ норм международного права и предупредит Москву о грозящей ей изоляции. Кроме того, Паркер намерен обвинить РФ в «клевете и дезинформации» по делу Скрипаля.