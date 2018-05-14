В Совфеде в заявлении Паркера увидели смену задач британской разведки

Москва, , 10:41 — REGNUM В Совфеде уверены, что глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер не компетентен делать заявления относительно глобальной роли России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Россия рискует оказаться в изоляции после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, — с таким предупреждением планирует выступить глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер на встрече глав европейских служб в понедельник, фрагменты его выступления приводит газета Financial Times.

«Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями ударился в политику, взяв на себя не свойственные ему функции. Не удивительно, что при таком выборе приоритетов уходят на задний план традиционные для спецслужб задачи и, прежде всего, борьба с терроризмом. Сегодня Британия является «лидером» западного мира по числу терактов», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Единственное, что может входить в компетенцию главы службы британской контрразведки, — это отказ от сотрудничества со спецслужбами России, что и так практически находится на нулевом уровне, указал сенатор.

«Но в этом случае Британия изолирует сама себя от российского опыта противодействия терроризму, равного которому нет ни в одной стране мира. В любом случае жителям Туманного Альбиона от подобных действий лучше не будет», — говорит парламентарий.

Он с сожалением констатировал, что политика, причем дешевая, опять берет верх над безопасностью.

В своем выступлении Паркер намерен обвинить Кремль в «грубых нарушениях международных правил» и предупредить другие страны, что российское правительство отстаивает свои интересы «через агрессивные и пагубные действия военных и разведывательных служб».