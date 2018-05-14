Вооруженные силы Афганистана противостоят «весеннему наступлению» боевиков

Кабул, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки афганская армия нанесла удары по объектам экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде районов страны, в результате были уничтожены по меньшей мере 95 боевиков, еще не менее 64 получили ранения, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Официальный представитель Минобороны Афганистана Мохаммад Радманеш вчера на устроенной в Кабуле пресс-конференции отметил, что операция началась 10 мая в 14 провинциях, в том числе Нангархаре, Фарахе, Гильменде и Кандагаре. Национальная армия Афганистана тесно координировала свои действия с ВВС, службой безопасности и местной полицией, проведя не менее 13 крупных наземных операций и нанеся 67 авиаударов по укрытиям боевиков.

Как стало известно, еще 12 боевиков были задержаны. Кроме того, захвачена партия оружия, боеприпасов, других военных материалов и транспортных средств. Со стороны афганской армии погибли по меньшей мере 30 военнослужащих.

По словам Радманеша, этот год является ключевым в войне против терроризма в Афганистане. «Мы приложим все усилия по обеспечению безопасности государства и населения», — сказал он.

Как на днях сообщили местные СМИ со ссылкой на слова советника президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара, силы безопасности в полной мере готовы к борьбе с терроризмом. Он призвал укрепить региональное сотрудничество в борьбе с террором и сообща защитить безопасность в Афганистане и регионе в целом.