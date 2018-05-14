Увидеть ситуацию на месте: Американский куратор Украины едет в Донбасс

Киев, , 10:37 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня, 14 мая, посетит Украину, и в частности, Киев и территории «украинского» Донбасса.

«Я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе», — анонсировал он ранее.

Также он коснулся вопроса возможного размещения в Донбассе миротворческих сил, «которые помогут специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать более эффективно».

«ОБСЕ также может обеспечить справедливую, надежную полицейскую деятельность, помочь в проведении местных выборов и мониторить их… Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии», — уточнил американский дипломат.

10 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что канцлер Германии и президент Франции, а также «американские партнеры» поддерживают позицию Киева касательно того, что «компонент безопасности Минских договоренностей невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе», и поблагодарил западных партнеров за эту позицию.

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на информацию «Голоса Америки» утверждают, что Курту Волкеру перед нынешней поездкой продолжили и даже расширили его мандат. Сообщается, что отныне он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, а широкие полномочия «по Украине как таковой».

Это будет седьмой по счету визит Волкера на Украину за время работы спецпредставителем Госдепа. Издание «Сегодня» отмечает, что ранее он посещал страну накануне встреч с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако в этот раз все будет иначе.

«О таких встречах было известно заранее. Волкер пытался быть максимально открытым в вопросах переговоров, чтобы, наверное, у украинцев не возникало никаких подозрений относительно кулуарных договоренностей. Поэтому, очевидно, появились определенные трудности в диалоге с россиянами — известно, что последними переговорами Волкер был крайне разочарован. Пока нет оснований считать, что Россия каким-то образом скорректировала свою позицию в отношении миротворцев. Опять-таки Россия может пока попробовать увязать украинский вопрос с другими вопросами международной повестки дня — Сирией, Ираном. Соответственно, будет пытаться вывести переговоры и на более высокий уровень. Ранее эти попытки были неудачными: украинские и сирийские переговоры шли отдельными треками», — заявил в комментарии изданию украинский политолог Сергей Солодкий.