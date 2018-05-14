Колумбия и Испания договорились о совместных действиях в отношении Каракаса

Мадрид, , 10:18 — REGNUM

«Полностью демократическое решение» в отношении Венесуэлы намерены выработать Испания и Колумбия, пишет газета Ultimas Noticias.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в ходе своей поездки в Европу посетил Мадрид, где 13 мая провел встречу с главой испанского правительства Мариано Рахоем. Стороны выразили свою «большую озабоченность» вопросом Венесуэлы и констатировали «тяжесть» текущей в этой стране ситуации.

Также Сантос и Рахой поговорили о нынешних двусторонних отношениях между Колумбией и Испанией, который квалифицировали как «отличные».

После встречи колумбийский президент опубликовал в Twitter сообщение, в котором подчеркнул свою заинтересованность в «продолжении укрепления институциональных и торговых отношений с Испанией» — братской страной, с которой у Колумбии прекрасные отношения».

Также Сантос поблагодарил Мариано Рахоя за его поддержку мирного урегулирования в Колумбии и процесса вступления южноамериканской страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Хуан Мануэль Сантос завершает свое прощальное европейское турне в качестве президента в Испании 14 мая. Он посетил также Венгрию, Германию и Италию. 27 мая Колумбия изберет нового президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес в тот же день предупредил о возможном вторжении в Венесуэлу войск соседних государств после президентских выборов, которые пройдут здесь 20 мая.

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