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США давят на Венесуэлу, РФ проконтролирует ядерные испытания: Радио REGNUM

Политика

США намерены вторгнуться в Венесуэлу, в России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний

США давят на Венесуэлу, РФ проконтролирует ядерные испытания: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2018, 14:00 — REGNUM  

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