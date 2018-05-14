Антимонопольное везение

Москва, , 10:30 — REGNUM Новое правительство еще не сформировано до конца, однако представители различных ведомств уже комментируют недавние заявления премьера, пишет «Комсомольская правда».

«Традиционно антимонопольный орган все эти годы всегда был за первым вице-премьером в качестве куратора, — заявил 11 мая глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. — Поэтому мы исходим из того, что, наверное, вместо Шувалова нас будет курировать Силуанов. Ну, что ж, прекрасно и замечательно. У нас как было настроение хорошим с Шуваловым, так и будет хорошим с Силуановым. Мы считаем, что мы — везунчики».

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев в начале минувшей недели заявил о том, что министр финансов Антон Силуанов теперь будет совмещать кресло главы Минфина и должность первого вице-премьера. На этом посту он сменит Игоря Шувалова, которому правительство, судя по всему, покинет. При этом, по словам Артемьева, именно Шувалов проделал большую работу по повышению конкуренции в экономике.

«Мы очень тепло и прекрасно сотрудничали с Игорем Ивановичем Шуваловым, — пояснил глава ФАС. — Я хотел бы ему слова огромной благодарности за эту работу сказать. Это были нелегкие, трудные годы, но нам с вице-премьером, который нас курировал, повезло».

По мнению экспертов, опрошенных «КП», Шувалов приложил немало усилий в части оптимизации антимонопольного законодательства и поддержки частного бизнеса. В числе достижений бывшего вице-премьера: малая приватизация, поддержка экспорта и малого бизнеса. В частности, Шувалов выступал за то, чтобы не повышать налоги и снизить число проверок предпринимателей, защищал интересы иностранных инвесторов. Также, по мнению аналитиков, Шувалов отстаивал правила честной конкуренции и боролся за прозрачность госзакупок. Такая активность нравилась далеко не всем, полагают эксперты издания. По их мнению, именно из-за этого бывшего первого вице-премьера стали втягивать в различные медийные скандалы, связанные с его имуществом или «собаками-чемпионами».

При этом, пишет «КП, «свалить» Шувалова не получилось, и он ушёл спокойно. Однако факт остаётся фактом: ФАС и бизнес потеряли серьезного союзника и лоббиста, заключает издание.