Украинцы для них — даже не третий сорт людей: обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 11:41 — REGNUM

Безвизовый статус и интеграция с ЕС

Одним из преимуществ безвизового режима Украины с ЕС долгое время была экономия: стоимость визы — 35 евро, кроме того, далеко не всем удаётся получить пятилетнюю мультивизу. Т. е. за несколько лет экономия денег и времени на хождение по посольствам выходила существенная. Однако в начале мая появились сообщения о том, что в ЕС готовятся сделать «безвиз» для Украины немного платным. Послы стран ЕС одобрили систему регистрации граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону без визы.

Для тех, кто внимательно следит за перипетиями европейского пути Украины, новости в этом нет. О разработке такой системы представители ЕС сообщали ещё в конце 2016 года. Тогда ещё стояла дилемма: дать Украине безвизовый статус уже после того, как она будет готова, или всё же не тянуть. В результате выбрали второй вариант.

Итак, напомним, каким будет новый порядок пересечения границы. Перед поездкой гражданин Украины должен будет заранее о ней предупредить — зарегистрироваться в специальной электронной системе ETIAS. Стоимость регистрации составит 7 евро, а разрешение на въезд, как обещают, будет действительно в течение трех лет. ETIAS связана с общей базой пограничной службы стран ЕС. Если в ней нет запрета на въезд или замечаний для данного гражданина, то разрешение он получит автоматически. В противном случае придётся разбираться в посольстве (и, скорее всего, оформлять обычную визу).

«Эта система — еще один важный шаг к защите внешних границ Евросоюза. Информация о том, кто приезжает в ЕС, получение ее до того, как данный человек окажется на границе, позволит нам эффективнее выявлять тех, кто может угрожать нашим гражданам», — заявил министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев европейским СМИ.

Украинский эксперт-международник Павел Рудяков подтверждает, что новая система — никакая не новая, а ЕС и дальше будет усложнять правила игры для Украины.

«К сожалению, в Украине мало кто знает, но те вещи, которые сегодня предлагает Евросоюз, изначально закладывались в соглашение. В Украине это можно сколько угодно называть безвизом, но по факту это была просто либерализация визового режима. Это решение до последнего откладывалось и было принято только после того, как европейцы разработали механизм приостановку безвиза. Изначально закладывалось, что для тех, кто будет пользоваться привилегией, она будет усложняться… Не сомневаюсь, что чиновники ЕС сделают все для того, чтобы усложнить для Украины ее «победный безвиз». В итоге нас фактически вернут к визовому режиму, только в другой упаковке. Власть, в свою очередь, только порадуется тому, что сумела «впарить» украинцам биометрические паспорта, заработав на этом миллионы», — прогнозирует он в ходе пресс-конференции.

В настоящее время ETIAS уже готова, но пока не действует — необходимо одобрение Европарламента. Однако в том, что оно будет, сомнений практически нет: иначе бы на её создание попросту не выделялись средства. К тому же у ЕС нет никаких оснований выделять Украину из общего перечня стран третьего мира, исключая её граждан из общего порядка пересечения границы ЕС.

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли в очередной раз приземлил еврооптимистов, мечтающих о членстве Украины в ЕС.

«Турция — одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС… В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет… Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу», — сказал он в ходе круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы».

9 июля в Брюсселе состоится очередной саммит «Украина — ЕС». Об этом стало известно из записи в Twitter президента Европейского Совета Дональда Туска.

Через месяц Украина (наверняка торжественно) отметит первый год «безвиза». На днях же миновало 11 месяцев с начала действия облегчённого режима. За это время им успели воспользоваться порядка 500 тыс. украинцев, т. е. среднее количество продолжает снижаться (45,5 тыс. в месяц). Напомним, начиналось с 70 тыс. человек в первый месяц действия.

Трудовая миграция

Трудовые мигранты продолжают наращивать денежные переводы на Украину. За I квартал сумма переводов достигла эквивалента 3,4 млрд долл. (+0,5 млрд долл. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), сообщает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Кроме того, по оценке ЕБРР, вклад мигрантов в экономику Украины достиг 8,5% ВВП. Причина роста суммы переводов — не в высоких заработках, а в дальнейшем увеличении количества мигрантов. Согласно данным Госстата, на 1 мая текущего года оно достигло 2,5 млн человек. Примерно такие же данные приводит и Центр экономической стратегии (2,6−2,7 млн человек). Однако эксперты Центра обращают внимание, что речь идёт о количестве украинцев, одновременно находящихся на заработках. Если же говорить об общем количестве украинцев, чей основной доход — заработки за рубежом, то, по данным ЦЭС, их наберётся 4 млн человек.

«Хотя Россия все еще одно из самых популярных миграционных направлений, с 2014 года миграционный поток изменил направление с России на Польшу», — говорится в исследовании.

То же самое говорят и в Институте демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины.

«Доля Российской Федерации постоянно уменьшается, увеличивается доля Евросоюза, особенно Польши. Если говорить о традиционной трудовой миграции, то есть не брать тех, кто выехал с Донбасса в Россию, спасаясь от боевых действий, то Польша перегнала Россию по количеству наших трудовых мигрантов. Если учитывать этот контингент, то, возможно, еще не перегнала. Но по этому контингенту как раз меньше всего информации», — говорит заведующий отделом миграционных исследований института Алексей Позняк в комментарии «РБК-Украина».

Наконец, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время общения с журналистами озвучил такую «вилку»: 3−6 млн украинцев в настоящий момент находятся на заработках.

Одни уезжают, другие возвращаются, однако связано это не только с условиями польского законодательства. Исследование ЦЭС показало, что украинцы сами настроены максимум на полугодичные трудовые вахты. А большая часть (около 70% работающих в Польше и примерно 60% работающих в РФ) предпочитает возвращаться после трех месяцев работы.

Работающих в Польше украинцев теперь почти не «кидают». Возможность работы стала более легальной, спрос со стороны работодателей явно превышает предложение, а сами украинцы организовывают в интернете что-то вроде землячеств, где просто проверить реальность вакансии, получить консультацию по поводу посредника и т. п.

Характерен пример журналиста издания «Страна.ua», который в рамках журналистского расследования, даже не пользуясь подобной поддержкой, с ходу нашёл в Польше работу кладовщика примерно на 680 долл. в месяц и даже отработал там неделю.

Более того, журналисты 24tv.ua уточняют, что теперь польские работодатели сами оплачивают посредникам работу по подбору персонала, т. е. для украинцев вакансия оказывается бесплатной. Хотя ещё пару лет назад за рабочее место необходимо было выложить 300−400 долл., да и сейчас в некоторых случаях посредники просят 100−200 долл. Свою роль сыграли также также усилия самих поляков: как ранее сообщалось, для борьбы с украинскими посредниками в Польше создали специальную структуру, предлагающую вакансии от польских работодателей совершенно бесплатно.

Зато «кидают» теперь на трудоустройстве в Норвегии. Дело в том, что даже для трудовых мигрантов там ставки заработных плат стартуют от 3 тыс. евро. Однако, в отличие от Польши, Норвегия принимает мигрантов на более суровых условиях: разрешение на работу выдается только при наличии ВНЖ, а ВНЖ предоставляется только под конкретную вакансию работодателя, доказавшего, что никто из местных жителей на неё не претендует. В общем, пресловутая «работа только прописанным, а прописка — только работающим», над чем вдоволь хохотали в своё время жители СССР. Оказывается, вполне распространённый принцип.

Согласно данным украинских журналистов, посреднические фирмы запрашивают от желающих поработать в Норвегии 1,5−2 тыс. евро с человека, причём большинство соискателей остаются с носом.

«Иностранцы «Не из EU» — даже не второй и не третий сорт. Мы стоим после беженцев в очереди на работу. Мне так и сказали: «Мы тебя учить не будем, и никаких прав у тебя нет, нам даже встречаться с тобой нет нужды. Du er ikke prioritert persjon («Вы не в приоритете»). Я знаю пример поляков, которые сидели себе в Польше, и тут звонит им дядя и говорит: «Мигом в Норвегию! Есть работа». И он приезжает и через двое суток уже работает. И зарплата более полумиллиона крон в год (60 тысяч долл). Вот так всё просто для граждан ЕС. А нам, украинцам, геморрой на голову в виде UDI (Управление иммиграционной службы Норвегии), которое рассматривает дела от полугода и выше. Я ждал ответа по делу три раза, и каждый раз это было более девяти месяцев. И ни один реальный работодатель в Норвегии не будет с этим связываться», — цитируют журналисты «Страна.ua» одного из таких неудачливых гастарбайтеров.

Экономика и экспорт

В НБУ подвели итоги экспорта украинских товаров за I квартал текущего года. С ЕС за этот период наторговали 4,058 млрд долл. (+26,5% к аналогичному периоду прошлого года). Это почти 39% экспорта Украины за указанный период. Как и ранее, торговля с ЕС для Украины убыточна: негативное сальдо внешней торговли за I квартал — 465 млн долл. И это даже при том, что Украина с начала года сократила импорт газа из ЕС вдвое.

Сами экспортёры фактически признают, что заходить на рынок ЕС им помогают эмигранты и гастарбайтеры.

«Например, в Англии наша продукция нацелена на этнические магазины. Ведь в большей степени потребители нашего товара — люди, которые эмигрировали или работают за границей. Такая же ситуация и в Испании», — говорит заместитель директора по ВЭД компании «Снэк экспорт» Алексей Селиванов.

Его слова объясняют также, почему показатели экспорта растут: больше гастарбайтеров — выше продажи.

Он же говорит, что показатели экспорта могли бы быть и выше, но мешает специфика украинского рынка.

«Сегодня возникают сложности с получением сертификата EUR.1 на продукцию, что производится из сельхозсырья, в частности, тыквенная семечка. Поскольку масштабов её официального производства на Украине не хватает, соответственно очень много сырья скупают у населения компании-заготовители. И уже они официально реализуют ее. Но при этом никаких документов о происхождении этой семечки у них нет. И мы, переработав эту семечку в готовый снэковый продукт, к сожалению, не можем никак ее экспортировать, ведь не можем предоставить на таможне документы, подтверждающих само происхождение сырья», — объясняет бизнесмен.

На те же проблемы могут сослаться производители молочной продукции (в тени от 25% до 50% производства молока), сала и содержащих его изделий.

На одну из причин торговли с Европой в минус указывает в эфире» Обоз. TV» экономист Евгений Олейников:

«Нам не столько мешали пошлины, сколько квоты и система подтверждения качества. По условиям соглашения мы обязались признавать сертификаты ЕС. То есть сертификаты, декларации, которые зарегистрированы в соответствующих органах ЕС, они для нас являются обязательными. Но в отношении к нам этого не произошло. То есть когда украинский поставщик хочет сотрудничать с ЕС, ему придется там проходить процедуру сертификации. Если бы минэкономразвития действительно хотело что-то сделать для продвижения экспорта, то начать нужно было с создания сети аккредитованных ЕС лабораторий, чтобы здесь можно было проводить соответствующие исследования и их протоколы подавать в ЕС».

Экономист также обращает внимание, что даже если украинский производитель может документально подтвердить качество своего товара, это ни на шаг не приближает его к рынку ЕС: подать документы имеет право только компания — резидент Евросоюза. Поэтому процедуру сертификации украинские компании массово проводят через дочерние структуры в Эстонии или Латвии.

Украинская статистика экспорта древесины в ЕС сильно расходится с аналогичной европейской статистикой, сообщает издание «Европейская правда». Так, в 2016 году, когда уже действовал частичный мораторий на экспорт необработанной древесины (кроме сосны), по данным украинских источников, в ЕС было ввезено 840 тыс. тонн древесины. Европейская таможня при этом зафиксировала ввоз 1,32 млн тонн. В 2017 году и того хуже: 2 и 477 тыс. тонн соответственно. Секрет этой приграничной магии прост: украинская таможня оформляет эту древесину как дрова. Такой метод использовался и до моратория, в частности потому, что ж/д тариф для дров втрое ниже, чем для необработанной древесины, однако после введения моратория махинации приобрели невиданный размах.

Подобная схема «офшорного» экспорта применяется не только для древесины. Александр Охрименко указывает, что экспорт зерна устроен примерно так же. Украинские экспортёры поступают так в случае, если не планируют возвращать выручку на Украину, а оставляют её в офшоре. К слову, в этом маркетинговом году экспорт пшеницы в ЕС достиг уже 1,6 млн тонн (+45% к аппг).

Также в ассоциации «Украгроконсалт» сообщили, что отгрузки соевого масла в Европу достигли максимального уровня — 23,7 тыс. тонн в месяц. Ожидается, что в 2017/2018 годах м.г. экспорт этого вида продукции достигнет 160 тыс. тонн. 42% его экспорта уходит в ЕС.

Гранты, программы, целевое финансирование

В Сокальском районе (Львовская область) подписали соглашение с Замойским воеводством в рамках программы улучшения приграничной дорожной инфраструктуры: в трёх сёлах района построят дороги за средства ЕС. Сумма гранта — чуть более 2 млн евро.

Инвестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund предоставляет гранты Украинской академии лидерства для реализации их проекта — обучения выпускников школ и колледжей с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте от 16 до 18 лет (12,5 тыс. долл. на одного учащегося). Правда, желающих немного: за три года существования программы в ней приняли участие всего 17 человек.

Ранее в ЕС обещали, что мораторий на экспорт леса-кругляка будет вынесен за скобки (справедливость введения моратория будет рассмотрена арбитражной комиссией) и не будет выноситься как требование для новой программы макрофинансовой помощи (кредита). Но обманули. Новые требования ЕС перечислил министр финансов Украины Александр Данилюк. Кроме отмены моратория Украину просят разработать и внедрить кредитный реестр НБУ, автоматическую верификацию е-деклараций для чиновников и систему верификации конечных бенефициарных собственников. Если Украина выполнить всё перечисленное, то получит 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн.

Ещё 150 млн евро обещает Украине Мингарелли по двум программам: 50 млн евро на поддержку внутренних переселенцев и 100 млн на программы по энергоэффективности.

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