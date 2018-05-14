Глава MI5 пригрозит России изоляцией — СМИ

Лондон, , 07:24 — REGNUM Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер намерен пригрозить «изоляцией» Российской Федерации во время выступления перед европейскими коллегами в Берлине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст речи.

Паркер, в частности, затронет «инцидент в Солсбери», где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Он уверен, что отравление граждан было «преднамеренным».

По данным агентства, глава MI5 также планирует сообщить о «вопиющих нарушениях» РФ норм международного права и предупредит Москву о грозящей ей изоляции.

Кроме того, Паркер намерен обвинить РФ в «клевете и дезинформации» по делу Скрипаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери на скамейке возле одного из торговых центров в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Официальный Лондон, не предоставив доказательств, незамедлительно обвинил РФ в причастности к отравлению граждан. Москва отвергла все обвинения.

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