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Латвия боится России как огня: Радио REGNUM

Политика

Ригу бросило в дрожь от музейного экспоната

Латвия боится России как огня: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству России нужен другой народ. Но другого не будет: Радио REGNUM

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regnum author Радио REGNUM
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