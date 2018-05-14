Латвия боится России как огня: Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2018, 08:00 — REGNUM
- Экономическая война: немецкие «экологи» хотят заблокировать «СП-2»;
- Русская сила: армия России восстановила былую мощь;
- У страха глаза велики: Латвию напугал музейный экспонат из Калининграда;
- Трагедия во Франции: теракт в Париже совершил выходец из Чечни;
- Сохранить богатства: жители Бурятии не пустили китайцев в лес.
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