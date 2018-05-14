Законопроект об ответственности за исполнение санкций вносится в Госдуму

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 14 мая, законопроект, вводящий уголовную ответственность за соблюдение санкций, а также за пособничество во введении антироссийских мер, вносится в Госдуму спикерами нижней палаты парламента и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами думских фракций, сообщает ИА REGNUM.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Если гражданину РФ, зарегистрированным в России юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также подконтрольным им лицам (российские частные и публичные субъекты) отказано в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, такого рода действия наказываются штрафом до 600 тыс. рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

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Кроме того, вводится уголовная ответственность за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер. В том числе речь идет о «предоставлении рекомендаций и передаче сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

В этом случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

«Деятельное участие может выражаться в сборе сведений и документов, в призывах к введению санкций, в консультировании иностранных государств по этому вопросу: то есть поехали специально в конгресс США, чтобы консультировать, как лучше ввести санкции, как побольнее ударить по нашей стране — это, конечно, уголовная ответственность», — пояснил ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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