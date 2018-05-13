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Восстанавливать экономику Армении Пашинян пригласил известного экономиста

Политика

Всемирно известный экономист Аджемоглу готов содействовать Армении

Восстанавливать экономику Армении Пашинян пригласил известного экономиста
MeJudice1
Дарон (Тарон) Аджемоглу

Ереван, 13 мая 2018, 13:07 — REGNUM  Всемирно известный экономист армянского происхождения Дарон (Тарон) Аджемоглу выразил готовность содействовать Армении и принял приглашение посетить страну. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У меня был телефонный разговор со всемирно известным армянским экономистом Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов содействовать Армении в восстановлении и развитии экономики. Г-н Аджемоглу принял мое приглашение посетить Армению. Даты визита будут уточнены в ближайшее время», — написал Пашинян.

Дарон Аджемоглу родился в Турции в армянской семье, учился в Великобритании, в настоящее время является профессором в Массачусетском технологическом институте в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Армении было полностью сформировано правительство. Несмотря на молодые кадры, которые вошли в состав кабмина, экономический блок был доверен профессионалам. Так, министр финансов Атом Джанджугазян (1971 г.р.) работал в министерствах экономики и финансов с 1991 года, а с 2008 года — в качестве замминистра финансов и главного казначея.

Министерство экономического развития и инвестиций возглавит Арцвик Минасян, который в 2016 году был министром экономики, а с 27 сентября 2016 года занимал должность министра охраны природы.

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Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян
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