Восстанавливать экономику Армении Пашинян пригласил известного экономиста

Ереван, , 13:07 — REGNUM Всемирно известный экономист армянского происхождения Дарон (Тарон) Аджемоглу выразил готовность содействовать Армении и принял приглашение посетить страну. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У меня был телефонный разговор со всемирно известным армянским экономистом Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов содействовать Армении в восстановлении и развитии экономики. Г-н Аджемоглу принял мое приглашение посетить Армению. Даты визита будут уточнены в ближайшее время», — написал Пашинян.

Дарон Аджемоглу родился в Турции в армянской семье, учился в Великобритании, в настоящее время является профессором в Массачусетском технологическом институте в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Армении было полностью сформировано правительство. Несмотря на молодые кадры, которые вошли в состав кабмина, экономический блок был доверен профессионалам. Так, министр финансов Атом Джанджугазян (1971 г.р.) работал в министерствах экономики и финансов с 1991 года, а с 2008 года — в качестве замминистра финансов и главного казначея.

Министерство экономического развития и инвестиций возглавит Арцвик Минасян, который в 2016 году был министром экономики, а с 27 сентября 2016 года занимал должность министра охраны природы.