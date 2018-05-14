Антииранская инициатива США — выгода для всех, кроме ЕС?

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Еще одно предвыборное обещание Дональда Трампа начало сбываться, речь идет о выходе из «иранской ядерной сделки». Почему Трамп выбрал самый жесткий способ, провозгласив необходимость решительного подавления Ирана, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин.

Американский президент Трамп уже давно сделал ставку на создание собственного имиджа как человека, ответственного за свои слова, поэтому выход из «иранской сделки», заявленный им как одна из основных задач еще в предвыборную кампанию, оставался лишь делом времени. Но никто не ожидал, что этот шаг будет сделан столь решительно. Переговоры Трампа с лидерами Германии и Франции, стоявшими на более умеренных позициях по иранскому вопросу, убедили последних, что переубеждать США в этом вопросе бесполезно. Иначе может быть только хуже, ведь неподчинение Европы генеральной линии планетарного гегемона может иметь следствием жестокие санкции для европейского бизнеса.

Конечно, при таких условиях Макрону и Меркель оставалось только соглашаться в ходе переговоров с решившим все за них Трампом. Израиль также может ликовать, ведь это с его своевременной подачи обнаружилась новая угроза со стороны не прекратившего ядерную программу Ирана. А будет ли выгодна для России вновь начавшаяся антииранская эпопея?

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