«Слабоумие и отвага» — новая военная стратегия Макрона

Париж, , 04:18 — REGNUM Президент Франции считает, что за последнее десятилетие ситуация в мире поменялась настолько, что стране следует пересмотреть свое отношение к угрозам. Что именно должно быть подвергнуто решительной ревизии, по мнению французского лидера, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В декабре 2017 года Европейский союз в ходе саммита в Брюсселе официально инициировал Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO). В этот европейский военный фонд, куда вошли страны ЕС за исключением Великобритании, Дании и Мальты, уже вложены миллиарды евро. Впрочем, Макрону этого мало и он желает ускорить процесс создания европейских вооруженных сил, создавая малые коалиции. Например с Великобританией, к чему в Берлине присматриваются с недоверием. Еще бы, ведь это выглядит как начало конкуренции внутри европейского единства.

Франция желала бы подключить и Польшу к своей альтернативе, но пока такая возможность весьма проблематична. Все зависит от того, сохранит ли лидерство пребывающая у власти в Польше партия «Порядок и Справедливость» (PiS), которую вполне может заинтересовать французский план увеличения веса Европы в решении международных задач через силовое давление. Особо важными, с точки зрения Макрона, могут оказаться возможности «противостояния «угрозе со стороны России», так почему Берлин старается хотя бы своими заявлениями сдержать этот напор «слабоумия и отваги»?

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