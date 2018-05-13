В Анкаре паника из-за роста доллара

Ариф Асалыоглу, , 12:05 — REGNUM

США приостановят продажу вооружения Турции

На этой неделе произошли события, которые повлияют на дальнейшие отношения между Анкарой и Вашингтоном. Согласно информации агентства Reuters, сенат США представил бюджет по обороне в 717 млрд долларов. В документе описаны меры по борьбе с влиянием России и Китая, а также временное приостановление продаж вооружения Турецкой Республике. По информации агентства, комитет по вооружённым силам на будущей неделе примет решение на эту тему. Полных текстов с требованиями демократов и консерваторов пока еще не в открытом доступе, однако делегаты рассказали о своих тезисах.

ЕС вынес Турцию за рамки бюджета

По данным турецкой редакции Deutsche Welle, бюджет 2021−2027 гг., заложенный для стран, готовящихся вступить в Европейский союз, равен 12 млрд 865 млн евро. Эта же статья на период 2014—2020 гг. составляет 11 млрд 698 млн евро. Эксперты утверждают, что ЕС в ближайшие 10 лет не считает реальным вступление Турции в Евросоюз. Кроме того, они уверены, что помощь Анкаре будет приостановлена. Высказывания в Еврокомиссии во время обсуждения бюджета свидетельствуют о высокой вероятности такого сценария.

Турецкие власти аннулировали загранпаспорт лидеру партии

Власти Турции отобрали у сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Сезаи Темелли загранпаспорт, когда он находился в аэропорту Стамбула и намеревался вылететь в Брюссель. Полицейские подошли в аэропорту к Темелли и заявили, что его загранпаспорт аннулирован, но не сообщили, по какой причине. Агентство Mezopotamya опубликовало интервью с политиком, в котором он рассказал об инциденте: «Я пытался выехать за границу на мероприятие, однако власти аннулировали мой загранпаспорт. Это очередной шаг со стороны властей в попытках преградить путь Демократической партии народов. Тут нечего комментировать. Сама ситуация говорит за себя. Так вот у нас продвигается процесс выборов. В условиях режима чрезвычайного положения в отношении ДПН практикуется особые и специальные меры ЧП».

«Правящая партия Турции стремительно теряет поддержку»

Кандидат в президенты Турции, находящийся в тюрьме Селяхаттин Демирташ через своих адвокатов дал интервью агентству Reuters. По словам этого прокурдского политика, правительство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) стремительно теряет поддержку. Экономика движется к кризису, и правительство до того, как достичь дна, хочет взять ситуацию под контроль. «Протестные выступления запрещены. Разговаривать запрещено. Правительство критиковать нельзя. Даже быть сторонником мира трактуется как поддержка терроризма. В такой атмосфере трудно ожидать справедливых выборов», — заявил Демирташ. Он также пояснил, что смог баллотироваться в президенты, поскольку в отношении него не было решения суда, но «если судебная система попытается меня блокировать, это будет скандалом и преступлением». Политик рассказал, что ДПН имеет потенциал в 10−12% голосов, а потому у неё есть все шансы попасть в парламент. «ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган правят уже на протяжении 15 лет. Они пошли на досрочные выборы потому, что их поддержка уменьшилась. Курдские избиратели не отдадут свои голоса нацистской партии. ПСР стремительно теряет поддержку. В Турции люди устали от ПСР и хотят избавиться от неё, и ПСР знает это», — сказал политик.

В избиркомах только члены ПСР?

Стало известно о том, что комиссия по чрезвычайному положению запросило информацию об учителях, которые обратились в избирательную комиссию, чтобы принять участие на выборах в качестве сотрудников избирательных участков. По мнению оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), подобное решение комиссии говорит о желании выяснить, кто далек от правящей партии, чтобы не дать им возможность оказаться в составе избиркомов. Депутат от НРП от города Измир Мустафа Балбай прокомментировал ситуацию изданию OdaTv: «Давать данные учителей комиссии по ЧП неприемлемо. Раз эти учителя, по вашему мнению, сомнительные, почему вы позволяете им работать в школах? Вы не хотите давать эту работу тем, кто не является лояльным ПСР? Правящая партия пытается установить свои правила на избирательных участках?»

«Охота на ведьм» продолжается

По данным Shaber3, в городе Измир были проведены операции по задержанию в 118 квартирах. 72 человека задержаны. Среди них женщины, которые помогали другим женщинам, чьи мужья находятся в заключении.

Последние данные о кандидатах в президенты

Интернет-издание TR724 сообщило, что, согласно новым поправкам в закон о выборах, для того, чтобы участвовать в президентской гонке, достаточно обратиться в избирательную комиссию с заявлением. Чтобы получить возможность стать кандидатом в президенты, необходимо набрать 100 тыс. подписей в свою поддержку. На сегодня в избирательную комиссию обратились четверо: глава «Хорошей партии» Мераль Акшенер, глава «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу, глава «Партии Родина» Догу Перинчек и глава «Партии справедливости» Веждет Оз. Кроме Оза, все кандидаты смогли собрать 100 тыс. голосов.

Парламент одобрил создание 20 новых университетов

По данным телеканала НТВ, законопроект о создании новых высших учебных заведений утверждён в парламенте Турции. Он предполагает создание в стране 20 новых университетов в результате разделения Стамбульского университета, университета Гази, Анатолийского университета, Черноморского технического университета, университета Иноню, а также Селчука и Эрджиеса. В скором времени в стране откроются 16 государственных и четыре частных вуза.

ПСР потеряет большинство в парламенте

Глава компании по исследования общественного мнения Gezici Мурат Гезиджи в интервью с журналисткой Невшин Менгю для турецкой редакции Deutsche Welle заявил, что потенциал Эрдогана на выборах 24 июня составляет около 46%. Что касается Акшенер, её доля — около 25−27%. Представитель НРП Мухаррем Индже может получить 18−19%. Говоря о парламентских выборах, Гезиджи отметил, что правящая партия в союзе с националистами из Партии националистического движения (ПНД) не смогут набрать достаточно голосов для создания правительства. По мнению эксперта, у прокурдской Демократической партии народов не возникнет проблем с процентным барьером (10%), она получит около 11% голосов избирателей.

Паника из-за роста доллара в Анкаре

По информации газеты Dünya, после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе американская валюта выросла до 4,4 турецких лир. Эта ситуация повлияла на Анкару. Администрация президента вызвала во дворец руководство чиновников, отвечающих за экономические вопросы. Рекордный рост доллара перед выборами заставил правительство поволноваться.

Иран обещает уничтожить Тель-Авив и Хайфу

Согласно информации турецкого телеканала NTV, аятолла Ахмад Хатами заявил, что «сровняет с землей Тель-Авив и Хайфу в случае, если Израиль продолжит вести себя безрассудно». Эти заявления он сделал после пятничной молитвы. Аятолла осудил последние удары ВВС Израиля по позициям Ирана на территории Сирии, отметив, что несмотря на давление Запада, Тегеран продолжит наращивать свой ракетный потенциал. Кроме того, Хатеми раскритиковал выход США из ядерного соглашения. «Они всегда пытались развалить государственный строй Ирана. И то, что они вышли из соглашения по ядерному вопросу, доказывает их цели», — сказал он. Аятолла также добавил, что Тегерану не стоит доверять европейским странам, которые подписали соглашения по иранской ядерной программе.