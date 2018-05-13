Кабинет министров Никола Пашиняна. Кто они?

Ереван, , 12:00 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сформировал правительство, которое должно будет проработать до внеочередных выборов в парламент, подготовив к ним законодательное поле и административный аппарат. Большая часть кабинета министров — молодые кадры, являющиеся соратниками Пашиняна по партии «Гражданский договор» и блоку «Елк» и поддерживавшие его на пути к смене власти последние пару лет.

Первым вице-премьером стал 38-летний Арарат Мирзоян, который был избран депутатом парламента по блоку «Елк» с апреля 2017 года. Он окончил исторический факультет Ереванского госуниверситета и Академию госуправления, является кандидатом исторических наук. Работал в Музее-институте Геноцида армян, в ЕГУ, банке «HSBC Armenia», фонде IDEA, нидерландском фонде NIMD и фонде IFES. В 2011—2012 гг. сотрудничал с Ереванским бюро ИА REGNUM. Является членом-учредителем партии Пашиняна «Гражданский договор».

См., в частности, статьи Арарата Мирзояна в ИА REGNUM :

Арарат Мирзоян: Азербайджан переносит пожар c Ближнего Востока в Закавказье

Арарат Мирзоян: Конец единой Сирии: война и межконфессиональный передел

Арарат Мирзоян: Чьими руками США нанесут удар по Ирану?

29-летний вице-премьер Тигран Авинян окончил факультет прикладной математики Российско-армянского (Славянского) университета и Лондонский университет Queen Mary. Работал в сфере информационных технологий, с 2014 года основал компанию «Майбер Вижн», занимающуюся программным обеспечением. С 2017 года — в составе старейшин города Еревана от блока «Елк». Авинян, как и Мирзоян, награжден Почетной грамотой минобороны Армении.

Другой вице-премьер, 1972 года рождения, Мгер Григорян является членом правления «Ардшинбанка». Он с 1994 года работал в банковской системе Армении, в 2016 году за вклад в развитие в развитие экономики был награжден президентом Армении медалью «Анания Ширакаци».

Что касается министров, то условно их можно разделить на несколько блоков. Первый — это опытные в госуправлении чиновники, не являющиеся соратниками Пашиняна по партии или в парламенте. В их числе начальник полиции Валерий Осипян, который последние 4 года в качестве замначальника полиции Еревана «контролировал» протестные акции в столице Армении. Министр обороны Давид Тоноян в 2010—2017 гг. работал первым замминистра обороны, в 2017—2018 гг. — министр чрезвычайных ситуаций. В 1998—2007 гг. курировал отношения минобороны с НАТО и международными организациями. Окончивший МГИМО министр иностранных дел Зограб Мнацаканян (1966 г.р.) работал в системе МИД с 1991 года, а с 2014 года представлял Армению в ООН. Министр финансов Атом Джанджугазян (1971 г.р.) работал в министерствах экономики и финансов с 1991 года, с 2008 года — в качестве замминистра финансов и главного казначея. Министр экологии Эрик Григорян (1979 г.р.) начал карьеру в министерстве экологии в 2002 году, однако последние годы работал экспертом в сфере международных программ в Армении.

Второй блок министров — не имеющие опыта в государственном управлении соратники Пашиняна. Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян (1978 г.р.) всю свою карьеру проработала в области финансов в частном секторе. С 2009 года занимала должность главного бухгалтера в компании «Синопсис Армения», которая является дочерней компании американской «Синопсис» и занимается инжинирингом микросхем. 36-летний министр здравоохранения Арсен Торосян с 2004 года работает по профессии врача, активен в общественной сфере. Министр образования и науки Араик Арутюнян (1979 г.р.) востоковед по образованию, защитил в РАН кандидатскую диссертацию на тему «Сирийско-турецкие отношения в 1980-х гг. и в начале XXI века». Стоял у истоков создания партии «Гражданский договор», был избран членом Совета старейшин Еревана по блоку «Елк». Министр культуры Лилит Макунц (1983 г.р.) — преподаватель Российско-Армянского (Славянского) университета с 2005 года, филолог.

Другой блок — министры от блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», поддержавших движение Никола Пашиняна. В их числе министр энергетики и природных ресурсов Артур Григорян (1969 г.р.), в 2010—2012 гг. занимавший пост министра труда и социальных вопросов Армении. Другой царукяновский кадр — Грачья Ростомян — стал министром чрезвычайных ситуаций. В правительстве Карена Карапетяна Ростомян возглавлял министерство спорта и по делам молодежи.

Еще один министр, который занял свой пост благодаря квоте от блока «Царукян» — это Ашот Акопян, который стал главой министерства транспорта, связи и информационных технологий. Не совсем понятно, как Акопян оказался в этом министерском кресле, если до этого, начиная с 1998 года, работал в следственных органах и политической деятельностью не занимался.

Представитель АРФД Арцвик Минасян также входил в состав прежнего правительства. В 2016 году был министром экономики, а с 27 сентября 2016 года занимал должность министра охраны природы. В правительстве Пашиняна Минасян возглавит министерство экономического развития и инвестиций. Другой министр от дашнакцаканов — Артур Хачатрян был в 2016—2017 гг. заместителем министра территориального управления и развития, затем — руководителем администрации Ширакской области Армении.

Особняком стоит фигура министра юстиции Артака Зейналяна. Он состоит в блоке «Елк» от партии «Республика» и в различные периоды занимал посты в системе госуправления. В 1990—1997 гг. участвовал в защите границ Армении и Нагорного Карабаха, в 1992 году был ранен и потерял ногу. Занимался адвокатской практикой и правозащитной деятельностью. В 2016 году был посольством США в Армении удостоен звания «Правозащитник года».

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