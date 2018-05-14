Трамп жертвует интересами США ради интересов... Трампа

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Два мощных хода на международной шахматной доске, сделанные Дональдом Трампом, — почти состоявшаяся успешная «денуклеаризация» Корейского полуострова и выход из ядерной сделки с Ираном. Насколько эти действия выгодны США и как команда Трампа постарается по полной использовать информационное преимущество, полученное от предпринятых шагов, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Трамп продолжает создавать образ своего правления как подавление угроз извне посредством могучего силового давления. Именно так он интерпретирует успех, достигнутый как бы только благодаря запугиванию, примененному США по отношению к Северной Корее. Тут же в унисон открывается новая цель, к которой, по логике Трампа, также необходимо будет приложить показавшие свою эффективность запугивающие усилия. Речь идет об Иране, ведь совершенно невероятным образом у этой страны обнаружилась «живая и дееспособная» ядерная программа. Та самая, о свертывании которой было заявлено еще три года назад, что было подтверждено многочисленными международными проверками.

Оказалось, по мнению израильской разведки, что маститых экспертов ловкие иранцы просто и незатейливо обманули. Вряд ли это имело место в действительности, но как маневр в информационном пространстве ход оказался весьма силен. Только вот выгода для США от иранской и корейской затей выглядит весьма сомнительной, но это жертва, на которую Трамп готов пойти ради укрепления своего имиджа. Почему дело обстоит именно так?

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