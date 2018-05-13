Откажется ли Индия от российского истребителя пятого поколения Су-57?

Леонид Нерсисян, , 10:54 — REGNUM

Не является секретом, что наиболее перспективным и высокотехнологичным проектом в российском военном авиастроении является разработка истребителя пятого поколения Су-57. К сегодняшнему дню построены все 10 прототипов самолёта, а к концу 2018 года ожидается завершение испытаний, после чего в войска начнут поступать первые 12 Су-57 установочной партии. Хуже обстоят дела с российско-индийской экспортной модификацией самолёта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) — дальше контракта на эскизное проектирование, подписанного в 2010 году, дело так пока и не пошло. Более того, британское агентство Jane’s со ссылкой на советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру сообщило об отказе Индии от участия в этом совместном проекте. Так ли это, и почему Су-57 столкнулся с проблемами на индийском рынке?

Индия откажется от истребителей пятого поколения?

Как мы уже говорили, в 2010 году, после того, как прототип Су-57, ранее именуемый Т-50 ПАК ФА, совершил первый полёт, между Россией и Индией был подписан контракт на эскизное проектирование экспортной модификации самолёта. Стоимость сделки составила примерно $300 млн. После того, как этот этап работ был выполнен уже в 2013 году, пришло время подписания контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР). Здесь и начались сложности — индийская сторона до сих пор так и не подписала этот контракт. При этом в индийских СМИ постоянно появлялись различные материалы о недостатках Су-57. Речь шла о недостаточно хороших характеристиках двигателя АЛ-41Ф1, недостаточной радиолокационной малозаметности, не соответствующих требованиям характеристиках борового радиоэлектронного оборудования. При этом та же претензия к двигателю достаточно странная — АЛ-41Ф1 не будет в будущем использоваться на Су-57 — для самолёта разрабатывается новый двигатель, под названием «Изделие 30». Его установка улучшит и радиолокационную малозаметность (на двигателе первого этапа АЛ-41Ф1 не используются системы снижения радиолокационной заметности). Что же касается бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решёткой «Белка», то о её характеристиках известно слишком немного.

Казалось бы, в 2016 году был достигнут прорыв — Россия согласилась на 40% уменьшить стоимость ОКР, доведя её до $8 млрд (каждая сторона должна была бы вложить половину этой суммы). К тому же Индии собирались доверить производство 40% узлов самолёта, хотя раньше речь шла о 25%. Несмотря на это, контракт так и не был подписан. Что касается информации о выходе Дели из программы — то в России её не подтвердили. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов утверждает, что ни о каком выходе из проекта FGFA индийская сторона не сообщала. Тем не менее информации о перспективах подписания контракта на ОКР тоже нет. Причина этому может быть банальна — простое отсутствие средств на дорогую сделку — ведь один самолёт (без вооружения и обслуживания на протяжении службы) обойдётся не менее чем в $100 млн. И это при том, что Индии срочно нужно заменять свой огромный парк безнадёжно устаревших и ветшающих истребителей МиГ-21, МиГ-27 и SEPECAT Jaguar. Неплохо в стране работает и французское и американское лобби, заинтересованное в реализации собственных самолётов поколения 4++.

Что касается реальных альтернатив на рынке истребителей пятого поколения, то для Индии их просто нет — единственный конкурент Су-57 в виде американского лёгкого истребителя F-35 стоит ещё дороже, к тому же для этого самолёта придётся создавать всю инфраструктуру с нуля, а также закупать под этот самолёт новое вооружение. Кроме того, ещё не факт, что США захочет продать Индии этот самолёт, а уж о передаче технологий по его производству не может быть и речи (это всегда очень важно для Дели). Таким образом, у Индии есть два пути — либо пока отказаться от пятого поколения вообще (закупая пока модернизированные истребители четвёртого поколения), либо участвовать в проекте FGFA. Есть и ещё одна альтернатива — отложить идею о закупке истребителя пятого поколения ещё на несколько лет, а после покупать уже готовые Су-57 в России. В любом случае, при том уровне амбиций, которые имеет Индия в своём регионе, рано или поздно Дели придёт к необходимости обзавестись машиной пятого поколения. В ином случае страна заметно отстанет от Китая, который разработал собственный истребитель пятого поколения J-20. В будущем Пекин может поставить эту машину злейшему врагу Индии — Пакистану. Поэтому отчаиваться российской стороне пока рано — Су-57 ещё может попасть в Индию.