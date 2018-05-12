Анкара готова восстановить отношения с Ереваном?

Станислав Тарасов, , 09:52 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при посещении Республики Арцах (Нагорный Карабах) заявил, что Ереван готов восстановить дипломатические отношения с Анкарой без предварительных условий, но ожидает, что та, в свою очередь, тоже откажется от выдвижения каких-либо требований. Турция ответила. Сначала неназванный представитель администрации турецкого президента заявил, что «без освобождения азербайджанских территорий о нормализации армяно-турецких отношений не может быть и речи». Но вскоре последовало интригующее заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, он заявил следующее:

«Если Армения отступится от неверной позиции в отношении нашей территориальной целостности и границ, если она захочет открыть новую страницу, мы можем ответить взаимностью. Турция не намерена проявлять враждебность по отношению к кому-либо, особенно к соседям. Поэтому если в позиции Армении будет какое-либо смягчение, мы в интересах нашей страны можем это оценить».

Как видим, во-первых, Йылдырым не увязывает вопрос о нормализации отношений с Арменией с нагорно-карабахским конфликтом. Во-вторых, он говорит о какой-то «неверной позиции» Армении в «отношении территориальной целостности и границ Турции». Но нам не известен ни один официальный документ Армении, в котором бы содержались территориальные претензии Еревана к Анкаре. Конечно, существуют многочисленные статьи армянских — и не только армянских — историков и политологов, в которых затрагиваются проблемы границ. Однако это не в счет, поскольку все такие суждения и рассуждения можно отнести к разряду личного мнения авторов, публицистики. Есть другое. 1 марта 2018 года на тот момент президент Армении Серж Саргсян подписал указ об аннулировании армяно-турецких Цюрихских протоколов, которые Анкара «заморозила» в парламенте и задерживала их ратифицикацию.

Эти документы предусматривали нормализацию отношений между двумя странами вплоть до открытия границ, переводили проблему Геноцида армян 1915 года в плоскость совместных академических исследований. Эти протоколы — единственные совместно подписанные между двумя странами документы со времен заключения Карсского договора 1921 года. Однако под давлением Азербайджана Турция решила связать процесс армяно-турецкой нормализации с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Теперь после заявления Йылдырыма выходит, что главный вектор так называемых турецких условий снимается. Тут, на наш взгляд, существует определенная загадка, потому что, по оценке турецких экспертов, в марте 2018 года в Турции отсутствовали внутриполитические условия для ратификации Цюрихских протоколов. А что изменилось сейчас? Если только не считать смену власти в Армении?

Скажем откровенно, мы пока с определенным недоверием относимся к заявлению турецкого премьер-министра. Но если его слова не будут дезавуированы другими представителями властей Турции, то можно будет говорить о том, что в регионе назревают серьезные геополитические изменения, которые коснутся не только региональных игроков, но и многих мировых центров, имеющих здесь свои интересы. Иначе говоря, как считает Hürriyet, появляются признаки того, что Анкара начинает рассматривать нормализацию турецко-армянских отношений и урегулирование проблемы Нагорного Карабаха — два важнейших вопроса с точки зрения стабильности и безопасности в Закавказье — как процессы, которые «должны идти параллельно друг с другом, а не вместе, при поддержке с обеих сторон», чтобы «добиться прогресса по каждому из этих вопросов». Почему? Турецкие эксперты обозначают следующие причины, которые, на их взгляд, можно считать определяющими.

Первая: Турция, восстанавливая отношения с Арменией, стремится укрепить свое влияние в Закавказье, которое считает на сегодня недостаточным. Вторая: нормализация отношений с Арменией в Анкаре рассматривалась в русле процессов внутриполитической демократизации в контексте достижения исторического общественного согласия с проживающими на ее территории гражданами курдского и не только курдского происхождения. Теперь Турция пытается закрепиться на этом направлении. В данном случае можно предполагать и желание Анкары активизировать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, полноправным членом которого является Армения. В этой связи нельзя исключать того, что в ближайшее время между Анкарой и Ереваном начнутся открытые или закрытые контакты, чтобы реанимировать процесс нормализации и вернуть в повестку дня Цюрихские протоколы. Поскольку, по мнению Hürriyet, «в ходе новых переговоров, которые в таком случае начнутся «с нуля», будет крайне сложно снова добиться преимуществ, полученных благодаря существующим протоколам».

Официальной реакции Баку на заявление Йылдырыма пока нет. Что касается Москвы, то после того, как Армения денонсировала подписанные в Цюрихе протоколы по нормализации отношений с Турцией, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила следующее: «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Оценки все были даны, и наше отношение остается актуальным. Российская сторона исходит из важности нормализации отношений между этими странами в интересах этих же двух стран». Останется ли такая оценка ситуации прежней, мы не знаем.