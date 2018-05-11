Георгиевская лента вызывает ненависть официальных «идеологов» в Белоруссии

Сергей Артёменко, , 22:59 — REGNUM

Очередной инцидент, демонстрирующий отношение властей Белоруссии к празднованию общественностью Дня Победы, произошёл 9 мая: в Слуцке (Минская область) методистка сорвала со школьницы праздничную символику и вступила в конфликт с родителями шестиклассницы. Местные чиновники встали на сторону своей коллеги, а родители предали произошедшее огласке и пообещали направить обращение на сайт президента Белоруссии.

Александр Лукашенко уже высказался на тему как Георгиевской ленточки, так и «Бессмертного полка»: запретов нет. Однако провинциальные чиновники проявляют ревность не по разуму и поднимают руку на детей, демонстрирующих символику Дня Победы.

«Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей Победы», — цитирует озвученную 9 мая торжественную речь Лукашенко президентская пресс-служба.

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Слуцкий инцидент — как раз случай из этой серии «приватизации» действительно нашей общей Победы. Её уж не первый год пытаются «приватизировать», «национализировать» и по частям утащить в постсоветские каморки местечковые шовинисты. Более того: День Победы они пытаются использовать для переформатирования общественного сознания путём уничтожения исторической памяти, подмены символов и смыслов.

Запрет Георгиевской ленточки в Белоруссии, не первый год длящаяся попытка заместить её другой «национальной» символикой — явления из этого порядка. Равно как и попытки воспрепятствовать шествию «Бессмертного полка» в Минске. Все эти факты хорошо описаны в СМИ непосредственными участниками. Нет сомнений, что соответствующие документы чиновники прячут не просто так — как нет сомнений и в том, что многолетняя практика госучреждений и госорганизаций по той же Георгиевской ленточке не является «перегибами на местах» или чем-то вроде самодеятельности, не прикрытой соответствующими решениями вышестоящих органов.

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Слуцкий инцидент 9 мая интересен тем, что хорошо задокументирован. Зафиксированы действия местной методистки, представившейся «идеологом», засняты на видео её объяснения, имеются свидетели и пострадавшие, а также есть пояснения представителя местной «вертикали исполнительной власти», на которую Лукашенко возлагает столь много надежд, что готов перераспределить в её пользу даже часть своих полномочий.

На первый взгляд, в Слуцке ничего необычного не произошло: утром 9 мая перед прохождением праздничной колонны некая дама подошла к шестикласснице и сорвала с неё Георгиевскую ленточку с цветками от, видимо, другой символики — тоже посвящённой Дню Победы и продвигаемой властями в качестве замены Георгиевской. Родителям школьницы женщина представилась как «идеолог», хотя истории мирового интеллектуального наследия её имя вряд ли известно. Действительно, есть в Белоруссии такие люди, которые считают себя «идеологами» и даже называются так потому, что называться пропагандистами им стыдно.

Инцидент 9 мая в Слуцке в подробностях и с комментариями представило издание «Курьер» в публикации «В Слуцке «идеолог» сняла с ребёнка георгиевскую ленту».

Догнавшим её родителям девочки женщина представилась «идеологом» и объяснила свой поступок тем, что «у нас в Беларуси своя идеология».

«Я ей сказал, что Победа общая и символ её один. Мы готовили ребёнка к празднику, а вышло очень некрасиво», — рассказал корреспонденту газеты отец ребенка.

Из публикации следует, что отец шестиклассницы Геннадий Дубовский пытался вразумить методистку-«идеолога» и объяснить ей, «что Победа общая и символ её один», но услышал от дамы, сорвавшей со школьницы именно этот символ, что «у нас в Беларуси своя идеология». И дальше несколько интересных цитат, проясняющих реалии белорусской глубинки и глубину действительно идеологической проблемы.

«У пионера, у которого белорусский пионерский галстук, должна быть белорусская символика Победы. Понимаете?» — заявила методистка, представившаяся как «идеолог».

»Символика Победы общая — для всех! Нету белорусской символики Победы», — возразил Дубовский.

«Открывайте документы и читайте!» — то ли объяснила, то ли приказала «идеолог».

»Победа общая и символы Победы не могут быть «белорусскими», — настаивал белорус.

«Символ белорусской Победы! Белорусы отдельную Победу одержали», — добавил он иронично.

«Не белорусской Победы, а символ белорусской идеологии», — уточнила методистка-«идеолог».

Начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома Андрей Неделько прокомментировал инцидент: «Наша методист достойно повела себя в этой конфликтной ситуации. Она разговаривала с родителями вежливо и без агрессии. Георгиевскую ленту с цветами яблони сняла по той причине, что у пионеров должен быть единый стиль одежды на параде. Такая задача ставилась руководителям учреждений, которые выставляли детей вдоль дороги для встречи шествующих».

«Если бы мы знали, что для родителей девочки, у которой забрали ленту, это принципиальная позиция, взяли бы на её место другого ребёнка . Мы ни в коем случае не препятствуем помнить о Победе. В любое другое время, вне участия в государственных праздниках, пожалуйста, носите георгиевскую ленту . Но у организаторов официального мероприятия есть свои требования к его проведению, и участники должны это понимать», — добавил Андрей Неделько.

Из объяснения чиновника следует не только то, что он неадекватно представил произошедшее. Гораздо важнее другое: оправданная им практика стала нормой, а это значит, что на каждый День Победы такие методистки-«идеологи» будут заниматься рукоприкладством в отношении детей и символика Дня Победы будет изгоняться под нелепыми предлогами.

Требования, заявленные Неделько, на самом деле было бы неплохо опубликовать, а заодно сопроводить ссылками на законодательство. Хотя и без ссылок ясно, что чиновники Белоруссии всячески стремятся продвигать придуманный ими символ на основе флага БССР образца 1951 года, созданный в пику Георгиевской ленте. Наверное, если бы в РФ изобрели колесо, то власти РБ поручили бы БРСМ изобрести аналог с последующим «импортозамещением» посредством административного ресурса.

«Несколько лет назад «умный выбор» был совершён в пользу пластмассового цветка с красно-зелёной ленточкой, которыми у нас лихо заменили уже раскрученную в России ленточку георгиевскую/гвардейскую. Лично у меня пластмассовые цветы сугубо с «ритуальными услугами» ассоциируются», — пишет по этому поводу известный белорусский публицист Дмитрий Исаёнок.

Разъяснить официальную позицию по отношению к Георгиевской ленточке мог бы министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, до недавнего времени возглавлявший поддерживаемую Александром Лукашенко местную Компартию и, по совместительству, отвечавший за «идеологию» в Мингорисполкоме. Кстати, теперь в Мингорисполкоме «идеологом» работает Павел Скалабан, разъясняющий белоруской общественности причины уничтожения русскоязычной топонимики и невозможности возвращения русского языка даже в общественный транспорт. Позиция министерства образования Белоруссии по ситуации не только в Слуцке и не только по символике Дня Победы была бы интересной.

Из слуцкого инцидента, как и запретов на Георгиевскую ленточку прошлых лет и относительно недавних фактов следует, что позиция чиновников Белоруссии по вопросу символики Дня Победы гораздо ближе к позиции тех, кто привёл к власти необандеровцев на Украине и поддерживает русофобские настроения в Белоруссии. Во всяком случае, не имеет ничего общего с поиском компромисса, который продемонстрировал Александр Лукашенко в 2015 году в сочетании на своей одежде Георгиевской ленточки с красно-зелёной. Лукашенко — можно, а школьнице из Слуцка — нельзя, если рассуждать в рамках логики местечковых «идеологов».Тем самым они поставили себя на одну доску со «змагарами», способными лишь доносы писать и на детей с Георгиевскими ленточками нападать.

«После российской военной агрессии на Украине эти цвета стали символом «русского мира» и агрессивной российской политики относительно своих соседей. «Георгиевская» лента служит образом обновленной расейской имперской идентичности на постсоветском пространстве», — проинформировало «Радио «Свобода».

Именно такая точка зрения навязывается чиновничьей «идеологической вертикали» в Белоруссии и, как видно по слуцкому инциденту 9 мая и другим фактам — не отвергается. Пока чётко не артикулируется, но уже просматривается в действиях и заявлениях отдельных должностных лиц.

Белорусы в Белостоке использовали 9 мая Георгиевскую ленточку, а консул РБ в Польше Алла Фёдорова вопреки общеизвестным фактам заявила, что «это не наша традиция» — об этом сообщили не только польские, но и белорусские, и даже американские СМИ. Причём сопроводив фотографиями, из которых следует, что представительница МИД Белоруссии, выражаясь дипломатично, не совсем честна или плохо информирована.

Пока не ясно, какой уничижительный эпитет придумают власти Белоруссии для Георгиевской ленточки и будут ли придумывать вообще. Если будут, то помощь им, как и в случае с «вышиванками», а также другими символами и идеями окажут «побратимы» из Украины, Польши, США и других стран. Однако уже созрела идея огосударствить гражданскую кампанию «Бессмертный полк», которая жива и интересна только потому, что чиновники «идеологической вертикали» не пытаются её упорядочить.

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«Приватизировать мероприятие по случаю столь важной для белорусской идеологии даты, как победа в Великой отечественной войне, общественным активистам никто не даст. Как только там появятся общественные активисты вроде Павла Беларуса или Эдуарда Пальчиса, власти найдут основания, чтобы такую акцию разогнать. Но приватизировать её будут, и сделают это Администрация президента, идеологи, КГБ. Как бы смешно это ни звучало, но на данный момент на них вся надежда. Ибо одно то, что никто не мешал в этом году раздаче «колорадских» ленточек — это большой провал с точки зрения безопасности», — цитирует «Еврорадио» фотографа Антона Мотолько. До этого он отметился среди активистов русофобского националистического движения, организовавшего при поддержке властей 25 марта в Минске «День воли».

Тем временем Национальное собрание готовится к рассмотрению вопроса о легализации символики националистов и пособников немецких оккупантов — бело-красно-белого флага. Законопроект подготовила член ОГП Анна Канопацкая. Её однопартийцы тем временем устроили провокацию в Орше, притащив к стеле Победы венок бело-красно-белой раскраски — той самой, которую использовали лидеры «Белорусской народной республики» в 1918 году, просившие германского кайзера о протекторате провозглашённого ими «белорусского государства» и той самой, которую использовали бывшие деятели БНР, влившиеся в «Белорусскую центральную раду» и помогавшие гитлеровцам уничтожать белорусов в годы Великой Отечественной войны.

Не отстают западные кураторы белорусских русофобов, логично развивающие отрицание символов Победы до отрицания самой Победы. Американская радиостанция «Радио «Свобода» особенно преуспела в этом, стараясь не смешивать как бы либеральный контент «русской редакции» с откровенно русофобским наполнением эфира и сайта «белорусской редакции», обосновавшейся в Праге.

«Победа — это в любом случае какой-то бонус, если не материальный, так моральный, освобождение, например. А от чего в 1945-м освободились белорусы? От колхозного крепостничества? Нет. От русификации? Нет. От страха? Тоже нет. Что приобрели? Страшный, как огромное родимое пятно, позор в виде «неизвестного солдата», который так и останется неизвестным, ибо сделать его известным никто особенно и не стремился. Как бы и нет нужды», — задаёт тон Сергей Дубовец.

Русофобские издания в Белоруссии подхватывают и тиражируют эти и подобные ей публикации. Попутно вбрасывается идея изменения даты праздника, который, как указано в публикациях авторов этого «сознательного круга», и не праздник вовсе. Дубовец так и заявляет: «Не было для нас Победы. Только потери, боль, горе. Наслоение оккупаций — расейскай на московскую, советской на расейскую, немецкой на советскую, советской на немецкую».

Не столь категоричен польский телеканал «Белсат» — 9 мая позиционируется им пока ещё как праздник. В отличие от «Радио «Свобода» — праздник, но уже наполненный другим смыслом и с другой символикой, как у украинских необандеровцев и слуцких методистов-«идеологов». Нетрадиционная ориентация возводится в норму — «что в конечном итоге поможет нам достигнуть основной цели — стать полноправным членом семьи европейских демократий», как выразился глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Euronews».

»Цена за Победу — более чем 52 миллиона погибших за годы войны только из стран СССР, каждый третий житель Белоруссии. Вместе с торжествами страну охватило и то, что получило название «победобесие», — сообщает Сергей Подсосонный через «Белсат».

В этом же духе, доводя отрицание символики Дня Победы до отрицания смысла Великой Победы или, во всяком случае, наполняя дату новым смыслом выдержаны публикации в издании «Беларусский Журнал». В этом году к памятной дате отметилась Дарья Костенко с текстом «Символ нового фашизма. Полосатая лента — не моя Победа», а в прошлом —Ляксей Лявончыкс текстом «Никогда снова! Почему я не «праздную» 9 мая». Трудно ожидать чего-то здравого от издания, которое даже ошибку в амбициозном самоназвании исправить не может. Однако в данном случае рассматриваются именно отклонения от пока ещё нормы, доминирующей в массовом сознании белорусов.

Русофобии есть место и в России, где развернул свою деятельность фонд FreeRussiaFoundation, позиционирующий себя как объединение русской диаспоры в США с головным офисом в Вашингтоне — в том же здании, что и USAID. Фонд спонсирует не только критику Владимира Путина, но и специфический сайт «Победобесие», специализирующийся на отрицании Великой Победы. Поэтому нельзя сказать, что враги у Белоруссии и России разные.

Украинский сценарий в Белоруссии, говорят, невозможен. На Украине тоже не верили, смеялись над продавцами принтов Шухевича на кружках и Бандеры на майках, потешались над «зигующими» львовянами и всяким таким прочим. А потом полилась кровь: сначала в Киеве, потом — в Одессе, Донецке, Горловке… Если кто забыл, с чего всё начиналось — посмотрите публикации хотя бы за год до «майдана».