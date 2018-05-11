Вооруженные силы Латвии испугались музейного экспоната из Калининграда

Калининград, , 21:56 — REGNUM Российский военный корабль, который вызвал тревогу у Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, на деле является без пяти минут музейным экспонатом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона, капитан 1-го ранга Роман Мартов.

Напомним, сегодня, 11 мая, латвийские СМИ сообщили о том, что «вблизи латвийской границы замечены российские военные корабли».

Агентство LЕТА отметило, что корабли идентифицированы как фрегат «Беспокойный 620» класса «Современный» и два буксира «Горынь» и «Анатолий Птицын».

НВС Латвии в своем официальном микроблоге уточнили, что российские корабли шли «в латвийской эксклюзивной экономической зоне в восьми морских милях от территориальных вод».

«На самом деле эсминец — это, по сути, музейный экспонат, который идет в Ленинградскую военно-морскую базу для дальнейшей транспортировки в парк «Патриот», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

По словам Мартова, с фрегата снято оборудование, в том числе винто-рулевая группа. Поэтому музейный экспонат буксируют два буксира.