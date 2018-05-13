Начало славной истории: создание русского Черноморского флота

Андрей Петров, , 00:05 — REGNUM

Как известно, Российская империя была построена на концепции «Москва — Третий Рим». Поэтому ситуация, когда Второй Рим — Константинополь, откуда на Русь пришло христианство, занят иноверцами, с самого начала была идеологически невыносимой. Идея о продвижении Русского государства на юг вызревала в умах ещё со времён Ивана IV Грозного и получила окончательное оформление во времена Екатерины II Великой в виде плана захвата проливов Босфор и Дарданеллы и переноса столицы в Константинополь.

Это не было какой-то «агрессивной политикой». Не надо подходить к тем временам с современными мерками. Сила и величие государств тогда прирастали территориями и населением, это было в порядке вещей.

Продвижение на юг было обусловлено целым рядом причин. Для интересов торговли с Европой необходимы были морские порты. Постоянная угроза южным рубежам страны, происходящая от Османской Империи и её крымских вассалов, отвлекала огромные средства и не позволяла заселять благодатные земли, бывшие тогда «диким полем». Начиная с Петра, русские императоры видели Россию европейской страной, и им грела душу перспектива вырваться за пределы севера Евразии с его суровым климатом.

Кроме того, было ещё одно обстоятельство, которое современному человеку может показаться непонятным и даже абсурдным. Но тогдашним политикам оно таким не казалось. Дело в том, что Великое Княжество Московское получило независимость тогда, когда по своим причинам прекратила своё существование Золотая Орда. А на звание наследника Золотой Орды претендовали целых четыре государственных образования. Кроме Москвы, это были Казань, Астрахань и Крымское ханство. И теперь, по понятиям того времени, суверенным должен был остаться кто-нибудь один, без вариантов. Казань и Астрахань были взяты Москвой уже давно, а разбойничье Крымское ханство, благодаря покровительству османов, «задержалось» на этом свете аж до XVIII века, и не только создавало огромные проблемы грабительскими набегами на русские земли, но и проблематизировало легитимность русских царей.

Возможность присоединить Крым возникла только после русско-турецкой войны 1768 — 1774 годов, закончившейся подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Данный договор, в числе прочего, установил формальную независимость Крымского ханства от Османской Империи. Но понадобилось ещё несколько лет военных действий, дипломатических усилий и подкупов, заговоров и разборок среди татарской знати, чтобы окончательно присоединить Крым к России. И, наконец, 8 (19) апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

Что касается Ахтиарской бухты, то одним из первых её ценность отметил наш величайший полководец, тогда ещё генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Во время подавления мятежа Селима Гирея III, 15 июня 1778 году войска Суворова построили в Ахтиарской бухте укрепления, не позволившие турецким кораблям, поддерживавшим мятежников, войти в бухту. Ранее, в 1773 году, бухту обследовала «Описная партия» под руководством штурмана Ивана Батурина.

Бухта предоставляет прекрасные климатические и гидрографические условия для базирования кораблей любых классов и при этом расположена так, что обеспечивает флоту доступ к Босфору, Кавказскому побережью, устьям Днепра и Дуная. Если Чёрное море действительно «выкопали древние укры», надо отдать им должное — лучшего места для базирования флота не придумать.

В 1783 году у России не было мест для базирования кораблей на Чёрном море, но корабли были. Это были Азовская и Днепровская флотилии. Первые русские корабли появились в Ахтиарской бухте в ноябре 1782 года. Это были фрегаты «Осторожный» и «Храбрый» под командованием капитана первого ранга Ивана Максимовича Одинцова. Моряки остались в бухте на зиму. За время зимовки были составлены подробные карты бухты и окрестностей с указанием глубин, высот и наиболее подходящих мест для строительства военных объектов.

Вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв в январе 1783 года был назначен «для командования флотом, заводимым на Черном и Азовском морях», и начал действовать. Сначала из Керчи, в которой базировалась Азовская флотилия, в Ахтиарскую бухту был направлен фрегат № 8 под командованием капитан-лейтенанта Ивана Берсенёва. После доклада Берсенёва Клокачёв дал команду на перебазирование Азовской флотилии на новое место. И 2 (13) мая 1783 года в Ахтиарскую бухту вошли четыре фрегата, бомбардирский корабль, полака, шхуна и бот. Позже подошли ещё (по разным источникам) три или пять судов.

Григорий Потёмкин в донесении императрице назвал Херсон Ахтиарский «лучшей гаванью в мире». Новую базу флота поначалу называли «Херсоном» по названию расположенных рядом развалин античного города Херсонес. При этом Ахтиарская бухта получила своё название от татарской деревни Ак-Яр, что означает «белый (высокий) берег». Название Севастополь появилось только в указе императрицы от 10 (21) февраля 1784 года о строительстве крепости. В переводе с греческого это означает «величественный город». Греческие названия некоторых городов Новороссии и Крыма соответствуют концепции «воссоединения» России с наследием «второго Рима».

Сразу по приходу флота началось строительство военно-морской базы и крепости. В первые же дни были заложены несколько каменных построек, в том числе — знаменитая Графская пристань, названная так позже в честь графа М.И. Войновича. Работами по строительству руководил русский контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич (Томас) Мекензи. К следующему, 1784 году население города составляло 4 000 человек, а в бухте стояло 28 судов.

Формально Черноморский флот был создан указом императрицы Екатерины II от 13 (24) августа 1785 года. Документом был утверждён корабельный состав флота: два 80-пушечных и десять 66-пушечных линейных кораблей, восемь 50-пушечных, шесть 32-пушечных и шесть 22-пушечных фрегатов, пять 12-пушечных судов и восемь транспортов. Личный состав флота был утверждён в количестве 13 504 человека. Командующим флотом был назначен его основатель — генерал-фельдмаршал князь Г.А. Потёмкин. Указом было создано Черноморское адмиралтейское правление. Россия теперь уже насовсем закрепилась на Чёрном море.

Хотя Российской империи после 1878 года пришлось отказаться от своих далеко идущих южных планов, основание Черноморского флота открыло ещё одну героическую страницу в русской военной истории. Впереди были Корфу и Синоп, Наварин и героическая оборона Севастополя в неудачной Крымской войне, минная война и бунты на кораблях, Первая мировая и Гражданская, Бизерта и затопление кораблей в Новороссийске, вторая оборона Севастополя в 1941—1942 году и героические десанты, развал 1990-х и возвращение Севастополя России.

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