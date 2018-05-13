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Историческая память — такая разная у власти и народа?

Политика

9 мая 2018 года

Историческая память — такая разная у власти и народа?
Парад Победы. 1945

Москва, 13 мая 2018, 14:10 — REGNUM  Вновь День Победы празднуется, а Мавзолей создателя государства, победившего фашизм, остается задрапированным. Что делать гражданам, если власть не желает, несмотря на собственные обещания, уважать историческую память своей страны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

А гражданам в такой ситуации стоит проявить еще большую твердость и решительность в отстаивании исторической памяти. Ведь только так можно сохранить то целое, за что сражались и погибали наши предки, ту память об огромной стране, которую так старательно пытаются вытравить из народной памяти. Только единство народа великого Советского Союза и сделало возможной Победу.

Но единство это было достигнуто под руководством Коммунистической партии, которую направлял Иосиф Виссарионович Сталин, чью могилу нынешние власти прячут так же, как и Мавзолей Ленина. Но правду Победы нельзя отстоять по частям, ее надо помнить и беречь всю.

Читайте статью 9 мая и верность исторической памяти и другие публикации Михаила Демурина о российской политике.

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