Русские в Латвии: аресты и допросы участников родительского собрания

Рига, , 14:56 — REGNUM Вопиющие случаи арестов и допросов журналистов и просто неравнодушных граждан происходят в Латвии один за другим. Одним из самых громких стал арест Владимира Линдермана — человека 59 лет повалили лицом на асфальт и втащили в машину, допросили, задержали, а потом по решению суда оставили под арестом на два месяца. Пока на два. За что русскоязычных в Латвии бросают за решетку, пишет автор ИА REGNUM Юрий Алексеев.

Линдерману инкриминируются преступления по статьям 78 («разжигание национальной, этнической и расовой розни в группе лиц» — до 5 лет), 80 («действия, направленные против государственной независимости Латвии, территориальной целостности и государственной власти» — до 8 лет) и 225 («организация массовых беспорядков» — до 12 лет). Что человек сделал, чтобы получить такой набор обвинений? Он выступил на «Вселатвийском родительском собрании». На этом легальном мероприятии родители, чьи дети учатся в латвийских школах, обсуждали способы противодействия готовящемуся переводу их русских школ на латышский язык. В своей краткой речи Линдерман был предельно конкретен в анализе ситуации, но даже самое внимательное прочтение не позволяет найти в ней «преступления против государства». И тем не менее, он — сидит, а латыши требуют его крови.

Латвийская полиция допрашивает и других участников упомянутого собрания, среди которых журналисты, многодетная мать, врач, и даже бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок водили туда на допрос.

А то, что кто-то чего-то не говорил или не делал — решается проверенным методом подбрасывания нужных улик, что и случилось с автором статьи.

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