СМИ: Кудрин согласился стать главой Счетной палаты России

Москва, , 17:44 — REGNUM Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший «лучший» министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, согласился», — заявил источник.

В свою очередь официальный представитель Кудрина подтвердил информацию о том, что глава ЦСР получил предложение возглавить Счетную палату РФ, но решение ещё не принял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Кудрин подтвердил, что ему действительно сделали предложение стать главой Счетной палаты, и он намерен серьезно подумать над этим предложением.

Ряд экспертов указал на то, что второе правительство Дмитрия Медведева вряд ли будет работать длительный срок и скорее всего нужно президенту Владимиру Путину для проведения непопулярных реформ, в частности, повышения пенсионного возраста.

После проведения этих реформ, скорее всего, будет сформировано новое «прорывное» правительство, в которое вполне может войти Кудрин, отсидевшийся на должности главы Счетной палаты.

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