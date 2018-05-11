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В Госдуме рассказали, кого накажут за пособничество во введении санкций

Политика

Вносятся поправки в УК

Москва, 11 мая 2018, 17:09 — REGNUM  В Госдуме уточнили, кого будут наказывать за пособничество во ведении санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

В Госдуму 14 мая ожидается внесение изменений в Уголовный кодекс РФ — УК дополняется ответственностью за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством или международной организацией мер ограничительного характера в отношении «российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц», в том числе посредством «предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые повлекли или могли привести» к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц, рассказал собеседник агентства, знакомый с текстом законопроекта.

«Деятельное участие может выражаться в сборе сведений и документов, в призывах к введению санкций, в консультировании иностранных государств по этому вопросу: то есть поехали специально в конгресс США, чтобы консультировать, как лучше ввести санкции, как побольнее ударить по нашей стране — это, конечно, уголовная ответственность», — пояснил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Проект закона такое деяние предлагает наказывать штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, также предусмотрена возможность наказания в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо арестом на срок до шести месяцев.

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