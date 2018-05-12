Быть русским в Латвии — как евреем в Германии времен нацизма

Рига, , 17:19 — REGNUM Ситуация в Латвии по отношению уже не только к русскому языку, но и непосредственно к безопасности русских все больше начинает напоминать то, что происходило в Германии 30-х годов по отношению к евреям. Что происходит в этой европейской стране, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Алексеев.

Вышедший на российские экраны фильм «Собибор» с первых минут ребром ставит вопрос о том, каким образом люди сами идут на бойню, и если оставить кинокритикам разговор о художественной стороне фильма, то сам этот вопрос получает наглядный ответ в наше время. То, как живут русские в нынешней Латвии, не оставляет сомнений: со времен гитлеровцев ничего не изменилось у тех, кто, как и немцы Третьего рейха, «свои обещания держат». Арест человека за то, что он осмеливается защищать в Латвии русский язык — это не есть нечто экстраординарное. Так, например, буквально только что произошло с правозащитником Александром Гапоненко. Нападение на еще одного защитника русского языка, Владимира Линдермана, прямо на остановке, поразило даже латышей. И это — только некоторые примеры. В сущности, та самая контора, которая выступает «за порядок», сейчас делает практически что хочет. Пусть и с оглядкой на реакцию, единственная цель которой — отслеживать, как далеко можно зайти. И, не встречая сопротивления, делать следующий шаг, а потом еще и еще.

Как же реагируют на происходящие латыши и русские, живущие в Латвии, читайте в статье: Русский Холокост. Новый «Собибор» уже начинается в Латвии

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