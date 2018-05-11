Крым: министр транспорта — новый, проблемы — старые

Симферополь, , 16:27 — REGNUM Основной задачей министерства транспорта Крыма, которое возглавил бывший директор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Юрий Овсянников, должна стать оптимизация работы общественного транспорта в республике. Об этом на рабочем совещании 11 мая заявил глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, предыдущее руководство не уделяло достаточного внимания этой проблеме.

«Никто палец о палец не ударил в вопросе перевозок общественного транспорта. При этом необходимо обратить внимание на вопросы перевозки льготных категорий граждан, соблюдения расписания, произвести точный расчёт пассажиропотока по всем без исключения направлениям транспорта», — подчеркнул глава РК.

Помимо этого, ещё одной из приоритетных задач, стоящих перед новым министром транспорта, является снижение цен на авиаперелёты в Международном аэропорту «Симферополь», а также поиск дополнительных источников заработка для Керченской паромной переправы, чтобы обеспечить заработную плату сотрудникам крымских морских портов после открытия автомобильного движения на Крымском мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля был отправлен в отставку пятый с 2014 года министр транспорта Крыма Игорь Захаров, проработавший в должности всего полгода. Глава РК заявил, что низкие темпы и плохое качество дорожного строительства на территории полуострова подталкивают его к жёстким мерам.

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