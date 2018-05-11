Кудрин до конца мая может возглавить Счетную палату

Москва, , 17:00 — REGNUM Госдума в конце мая может принять решение о назначении главы Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру экс-главы Минфина Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты, кандидатура Татьяны Голиковой предложена на пост вице-премьера.

Депутаты фракции «Единая Россия» проведут встречу с Кудриным в Госдуме 14 мая, 21 мая либо 23 мая Совет Думы может обсудить кандидатуру на пост главы СП, рассказал источник в нижней палате парламента, таким образом, Госдума может назначить главу СП на заседании 22 мая либо 24 мая.

Выносить этот вопрос на заседание Совета Думы можно только после сложения полномочий Татьяны Голиковой, уточнил собеседник агентства.

Думские фракции определяются со своими кандидатами на пост главы Счетной палаты. Кандидатура вносится в Госдуму президентом РФ.