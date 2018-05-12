Новый японский истребитель как аргумент США против Москвы и Пекина

Токио, , 14:12 — REGNUM Постепенное смещение баланса сил в сторону продолжающего модернизировать свои вооружения Китая может быть одной из причин, по которой Япония решила обеспечить себя более современными истребителями. В чем оригинальность решения японских военных, желающих такой истребитель, которого нет больше ни у кого, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Япония практически избавилась от 9-й поправки к своей Конституции, запрещающей иметь вооруженные силы. Немалую роль в этом сыграл милитаристски настроенный нынешний премьер-министр Синдзо Абэ. Теперь Япония может экспортировать оружие, воевать вне своих границ и участвовать в боевых действиях при возникновении опасности нападения на неё или её союзников. В этом ключе понятно и желание Токио обеспечить себя новейшими истребителями, которые должны в обозримом будущем сменить устаревающие F-15 и «Мицубиси F-2».

Теперь японские военные нацеливаются на замену этих машин четвертого поколения новыми, пятого поколения, представляющими из себя некий гибрид американских разработок F-22 и F-35. На таком фоне вполне уместным выглядит и российское желание укрепить обороноспособность своих дальневосточных рубежей. Но есть в японском плане модернизации своих ВВС и еще один аспект и связан он с ролью США.

Читайте подробности: Угроза для России и Китая: США разработают для Японии новый истребитель

Также обратите внимание на другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.