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Россия побьет США в информ-противостоянии

Политика

Россия всё больше применяет такие технологии войны, на которые США нечем ответить

Россия побьет США в информ-противостоянии
Иллюстрация: U.S. Air Force
Информационные операции

Москва, 12 мая 2018, 13:03 — REGNUM  В новой информационной эпохе, в которую вступило человечество в своей передовой части, мы видим, как меняется и облик войны, и сами принципы противостояний на внешнеполитическом поле. Какое оружие и какие боевые приемы используются на этом поле битвы? В чем преимущество России, унаследованное ею с мощной информационной традицией, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Контекст и интерпретация событий и высказываний, атака на поле смысла и подавление враждебных источников пропаганды — вот далеко не полный перечень тех приемов, которые используются в информационных войнах информационной эры, в которую вступило человечество. Управление общественным мнением, умение следовать в своих построениях принятым в массах понятиям «добра» и «зла», а подчас и разрушать вражеские оценочные конструкты — вот что становится важно для пропагандиста современности.

Да и сам-то пропагандист сильно изменился со времен прошлых противостояний, он больше не выступает в своей прямой роли повествователя-проповедника, становясь по необходимости то «несистемным оппозиционером», то «торговым представителем». Важно, что в развернувшемся мировом противостоянии века XXI-го, у России нашлась масса преимуществ перед своим основным конкурентом — США. Российские точечные удары достигают своей цели все чаще и все больнее для «партнера». Почему же так происходит?

Читайте статью Война нового типа в исполнении России пугает США и другие публикации Александра Халдея о российской политике.

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