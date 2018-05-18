Как Петр I защитил Россию одним Кроншлотом

Санкт-Петербург, , 01:06 — REGNUM Совершенно с неожиданной стороны порой открывается российская история. Смотришь на какую-нибудь маленькую крепость на Северо-Западе — и видишь просто строение. Можно предположить, что оно оказалось на своем месте не просто так и когда-то несло оборонное значение. А порой оказывается, что все было не так просто: и если бы не этот маленький клочок земли посреди водной глади — то и столица России оказалась бы беззащитна перед врагом, и враг пировал бы в главном храме страны, и страны бы вовсе не было. Об истории одной такой крепости рассказывает корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Крепость Кроншлот стала первой русской крепостью на Балтике. Заложенная Петром Первым для обороны новой столицы, Санкт-Петербурга, крепость была готова менее чем через год после основания города. И явилась своего рода шоковой терапией для шведов, когда, открывая навигацию в 1703 году в Финском заливе (который они доселе считали практически своим), они вдруг увидели появившуюся будто из-под земли крепость. Крепость была поставлена Петром в том самом единственном месте (он лично проводил замеры), где глубина позволяла крупным кораблям приблизиться к Неве, а значит, и к Санкт-Петербургу.

Оторопевшие было шведы быстро пришли в себя и принялись с завидным упорством атаковать крепость. Один раз, другой, третий, четвертый неугомонные шведы бросались штурмовать Кроншлот, и всякий раз их ждало досаднейшее поражение. Когда же они, наконец, успокоились, крепость получила передышку — по историческим меркам ненадолго, до Крымской войны, когда на нее были брошены объединенные силы англичан и французов.

Что делало Кроншлот неуязвимым и какова славная боевая история этого места, читайте здесь: «Отсель грозить мы будем шведу»: крепость Кроншлот на страже России»

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