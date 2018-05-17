Наглость Троцкого, давшая старт иностранной интервенции в России

Челябинск, , 01:21 — REGNUM Чехословаки, массово переходившие на сторону России во время Первой мировой войны, стали тем фактором, который вызвал шквал Гражданской войны в революционной России. О том, как это произошло, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Борислав Агаджанов.

Чехословацкий корпус, который сражался на стороне России начиная с 1914 года, можно считать самым мотивированным подразделением Российской армии, готовым биться до победы. Причина этого проста: чехи и словаки видели свою цель в освобождении своей родной страны от германского владычества и превращении ее в форпост славянства под рукой Российского Императорского дома.

Ничего не поменялось и после Февральской революции, чехословаки продолжали оставаться самыми стойкими бойцами на фоне развала и дезертирства, постигших русскую армию. Начавшиеся после октября 1917 года переговоры большевиков с Германией были восприняты как предательство всем Чехословацким корпусом, всю войну надеявшимся на победу над немцами.

Но хотя отношение к большевикам и было негативным, корпус был настроен держать нейтралитет и согласился с планом, предполагающим переброску на Дальний Восток. Эшелоны растянулись по всей стране, в связи со сбоями было плохо поставлено обеспечение, все это усугубилось конфликтами с местными Советами. Небольшая стычка, произошедшая в Челябинске с местной властью 14 мая 1918 года, привела к появлению приказов Льва Троцкого, тогдашнего наркома по делам вооружений.

Троцкий приказывал разоружить чехословаков и сформировать из них отряды Красной армии и рабочих дружин. Эти приказы были полной авантюрой, сил на их выполнение не имелось в наличии.

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