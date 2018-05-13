Девять страниц дневника, рассказавшего историю блокады

Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Ровно 76 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, умерла девочка из блокадного Ленинграда. Детей умирало много и в блокадном городе, и, как она, уже в эвакуации от истощения. Но имя этой девочки, Тани Савичевой, вошло в историю: это ей принадлежит короткий, всего в 9 страниц, дневник, состоящий из скупых записей о смерти членов ее семьи. Всех шести поочередно, вплоть до самой последней — мамы. Запись о ее смерти, сделанная в мае 1942 года, стала в дневнике последней.

На этих девяти страницах нет никаких размышлений, они не описывают ужасы блокады, агонию голодной смерти, страдания близких. И про свою боль Таня не рассказывает, но этот сухой остаток — как шесть забиваемых гвоздей: бабушка умерла, дядя умер, мама умерла… Глядя на эти строки, невольно вспоминаешь современных печальников о проигравших гитлеровцах. Даже памятные мероприятия в честь Дня Победы не обходятся без потерявших человеческий облик фашистских прихвостней, цедящих сквозь зубы: «Лучше бы немцы нас захватили!», «Сдали бы Ленинград — избежали бы жертв», «Сейчас бы жили в Европе!», и ставшее мемом «Пили бы баварское».

Хочется спросить этих глашатаев, до какой степени нужно изнасиловать собственную душу, чтобы она извергала такие лозунги? А заодно и успокоить: вы ничего не потеряли. Фашисты не собирались захватить нас с тем, чтобы отпаивать баварским и откармливать наваристым гуляшом, дабы мы поскорее забыли кровавый совок. Они работали исключительно на наше уничтожение — планомерно, хладнокровно, не терзаясь совестью, веря, что не убивают людей, а давят паразитов. Перефразируя Пушкина, коль мысли подлые к тебе придут — открой в интернете снимки дневника Тани Савичевой, перечти — и забудь раз и навсегда про победное вхождение в Европу под эгидой фашистской оккупации. В годы Великой Отечественной русские и правда могли войти в Европу. Они это и сделали.

Читайте статью Дневник Тани Савичевой — свидетельство обвинения и другие публикации Игоря Юдкевича в проекте ИА REGNUM «Ничто не забыто».