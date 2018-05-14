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Польский переворот на глазах у Кремля

Политика

«Ничего, ничего, это тоже был хороший маршал»

Польский переворот на глазах у Кремля
Юзеф Пилсудский. 1918-1935

Варшава, 14 мая 2018, 01:13 — REGNUM  Маршал Пилсудский, знаменитый польский государственный деятель, вошел в историю как военачальник, остановивший Красную армию в ее Варшавском походе. А также как тот, кто стал «меньшим злом» с точки зрения советской политики по отношению к «белопанской Польше». О том, как произошел этот поворот, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пилсудский после победоносной кампании 1923 года оказывается оттеснен от политической деятельности. Вплоть до мая 1926 года он последовательно вытесняется с важных постов под давлением своих оппонентов. Маршал оказывается излишне демократичен для польской элиты, его мнение о необходимости земельной реформы, разумеется, шло вразрез с представлениями крупных землевладельцев, чьи интересы представляли правые националистические партии.

Поэтому правительственный переворот, организованный Пилсудским и верными ему военными, не вызвал острой критики Москвы. Опальный маршал мог не опасаться советского вторжения. Переворот вызвал долгосрочную «военную тревогу» СССР, из которой он так и не вышел вплоть до 22 июня 1941 года.

О том, какова была точка зрения товарища Сталина на пана Пилсудского, читайте в статье: Переворот в Польше: ждал ли Пилсудский удара в спину от Сталина?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Стремидловского об истории и современности российско-польских отношений.

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