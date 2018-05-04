Глава Приангарья Сергей Левченко подтвердил свои губернаторские амбиции

Иркутск, , 14:46 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, полномочия которого истекают через два года, уже заявил о новых губернаторских амбициях, сообщает ИА «Альтаир». Причём, по признанию самого главы, он не видит в этом ничего невероятного.

«Выборные должности отличаются тем, что буквально на следующий день после избрания тебя начинают спрашивать: «Пойдешь — не пойдешь?». Учитывая, что «экватор» в 2,5 года пройден, мне не хотелось бы вводить никого в заблуждение по поводу моих намерений. Честно говоря, мне очень не нравится некая традиция тянуть до последнего, разные «потом скажу». Я предпочитаю идти в открытую, прямо сказать, что такое намерение у меня есть», — признался глава Приангарья.

Напомним, после возврата всенародных выборов глав регионов 63-летний Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Полномочия Левченко на посту губернатора истекают в 2020 году.

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По мнению экспертов, заявление Сергея Левченко, сделанное задолго до окончания его губернаторских полномочиях, является стратегическим шагом перед грядущими выборами в законодательное собрание.

Директор консалтингового агентства «Город» Мария Минчева, которую цитирует ircity.ru, убеждена, что такое раннее заявление Левченко сделано специально, чтобы его оппоненты понимали, кто им составит конкуренцию в будущем.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв подчеркнул, что заявление губернатора о планах баллотироваться на второй срок разумно со всех точек зрения:

«Любой губернатор, который сделал бы что-то иное, был бы уже сбитым лётчиком, или, как любят говорить на Западе, «хромой уткой». Любые заявления «Я устал, я ухожу» смерти подобны, потому что сразу после этого начинается гонка приемников, конкуренты просыпаются, у оппонентов открывается второе-третье дыхание».

Мнение о том, что заявление сделано в преддверие выборов в заксобрание, эксперты разделяют. Так, Мария Минчева полагает, что Сергей Левченко формирует пул коммунистических депутатов, которые будут полностью его поддерживать, и он может опереться на них на своих выборах. Она также не исключила, что губернатор как первый секретарь обкома КПРФ может возглавить партийный список, «таким образом он потренируется к своей кампании».

«Вся проблема в том, что Левченко находится между Сциллой и Харибдой, то есть ему надо сделать так, чтобы и «Единая Россия» не чувствовала себя совершенно обиженной, и коммунисты от него не отвернулись. Ситуация у него сложная», — считает Константин Калачёв.

Напомним, не только Сергей Левченко объявил о своих намерениях побороться за пост губернатора задолго до окончания действующих полномочий. Аналогичный поступок в январе 2017 года совершил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

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