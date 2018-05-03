Мнение: «Пенсионеров будут увольнять под любыми предлогами»

Барнаул, , 07:58 — REGNUM В намерении главы правительства Дмитрия Медведева обсудить повышение пенсионного возраста на законодательном уровне депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Сартаков (КПРФ) видит желание государства сэкономить расходы пенсионных фондов за счёт сокращения количества пенсионеров.

«Однако, на мой взгляд, даже если опустить этическую составляющую такого экономического маневра, экономии не получится — так как резко увеличатся расходы из бюджета на социальные выплаты. Так называемые работающие пенсионеры, может, и живут дольше (что спорно!), но качество жизни оставляет желать лучшего, и вынужденные работать пожилые люди с букетом заболеваний без конца будут ходить на больничный, а это дополнительные выплаты», — считает депутат.

Также, по мнению Андрея Сартакова, стоит не упускать из вида ещё один момент — поведение работодателей.

«Кого они будут выбирать, пожилых людей или молодых и энергичных специалистов? Выбор очевиден. Пенсионеров будут увольнять под любыми предлогами, те в свою очередь вынуждены будут вставать на биржу труда, а это выплата пособий и новые расходы и обязательства», — пояснил депутат Алтайского заксобрания Андрей Сартаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Глава Центра стратегических разработок, экс-министров финансов России Алексей Кудрин в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) отметил, что без повышения пенсионного возраста экономика страны за десятилетие потеряет 7 млн человек.

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») считает, что повышение пенсионного возраста — не единственный способ решить проблему Пенсионного фонда РФ (ПФР), и ликвидировать дефицит фонда можно было бы и без таких радикальных мер. По его мнению, ключевая проблема ПФР сегодня заключается в наличии огромного рынка неофициальной занятости. Это приводит к ежегодной потере для ПФР в размере 2,5—3 трлн рублей.

«Если мы решим проблему неофициальной занятости, то проблема дефицита ПФР тоже будет решена без всякого повышения пенсионного возраста», — считает Шеин.

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