Воины Красной Армии: «Все они были добрыми хлопцами»

Андрей Выползов, , 21:29 — REGNUM

В польском городе Бранево сегодня, 28 апреля, россияне и поляки почтили память красноармейцев, покоящихся на самом крупном военном кладбище за пределами бывшего Советского Союза. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде передает из Бранево.

Первый городок, который пересекает русский человек, въезжая в Польшу с севера, это Бранево. Он миниатюрен и фотогеничен до упоения. На калининградцев здесь разве что не молятся — город живет с торговли с нашим братом, и можно смело говорить о факте коммерческой «русификации» Браневского повята, поскольку на каждом углу висят аршинные баннеры, зазывающие на русском языке: «Покупай дешевле!», «Заезжайте к нам!»

До Победы над немецко-фашистским игом это был германский город Браунсберг. В нём, например, дислоцировался гитлеровский батальон «тигров», дошедший до Ленинграда и Кавказа. Браунсберг был взят солдатами Красной армии 20 марта 1945 года, и через год — переименованный — вошел в состав Польской Народной Республики.

По официальным данным, в Бранево захоронено 31 237 советских воинов. Это крупнейшее кладбище красноармейцев в Евросоюзе. Сюда из Калининградской области сегодня приехали более двухсот человек — поклониться героям. С польской стороны почтили память байкеры, общественники и чиновники.

«Я езжу сюда с 2010 года, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM польский байкер Дариуш Островский. — Почему приезжаю? Надо хранить память. Ведь не только русские солдаты здесь погибли, но и наши, польские. Все они были добрыми хлопцами».

Один из таких «хлопцев», 92-летний Гавриил Иванович Хоменко приехал с нами из Калининграда. Глаза — синие-синие — горят воспоминаниями:

«Как мы подошли к Восточной Пруссии, то нас — пехоту — собрал политрук и сказал: «Перед вами — осиное гнездо, откуда исходили все войны. Убили у вас отца — убей десять. Сожгли хату — сожги десять». И первый населенный пункт мы подожгли. Пошли дальше, вперед, а через день-два нас вновь собрали и говорят: «Товарищи, за нами идут тыловые части, госпиталя, им негде остановиться, не надо больше жечь». А у нас злости, ненависти столько, но стали себя держать».

Фронтовик откровенен со мной:

«У нас при штурме Кёнигсберга был мотострелковый полк, в котором из «техники» было 12 лошадей. А у немцев — столько машин! И вот мы с этими двенадцатью кобылами победили. Как — до сих пор удивляюсь. Конечно, это благодаря военачальникам, Сталину. И народу».

Главным событием сегодняшней церемонии стало увековечивание памяти о Герое Советского Союза Иване Ладушкине. Более 70 лет считалось, что уроженец Алтайского края лейтенант Ладушкин, именем которого назван город в Калининградской области, похоронен в братской могиле в пос. Пятидорожное (там даже выбита его фамилия), однако, оказывается, это не так.

23-летний танкист был подбит у германской деревни Дойче Тирау (сегодня этого населенного пункта нет на карте, а на его месте — нейтральная полоса российско-польской границы), но тело было перезахоронено именно в Бранево. На подтверждение самого факта перезахоронения, соблюдения необходимых процедур, ушло почти три года. В итоге усилия инициативной группы увенчались успехом.

Безусловно, сегодняшняя акция стала примером успешного сотрудничества властей Калининградской области, администрации Варминьско-Мазурского воеводства, руководства Браневского повята и калининградских краеведов при содействии нашего посольства в Варшаве. А сколько ещё неизвестных героев покоится на советских военных кладбищах в Польше?

Автор этих строк словно перенял эстафету увековечивания, привезя, не сговариваясь с организаторами, табличку другого солдата — уроженца деревни Хлебороб Воронежской области Василия Авдеева. Он похоронен в 80 километрах от Бранево — на кладбище в городе Ольштынок. Всего несколько лет назад близкие солдата узнали, что он погиб в немецком лагере Шталаг IB в 1944 году. Навеки остался 19-летним.

В прошлом году польские общественники выслали родным рядового Авдеева землю с ольштынковского кладбища. Сегодня пришла пора установить на камне табличку с фотографией солдата. К Девятому мая, надеюсь, это произойдет.

«В истории отношений между Россией и Польшей есть такие события, которые должны нас объединять, а не разделять, — сказал на церемонии посол России в Варшаве Сергей Андреев. — Самое важное такое событие — опыт совместной борьбы Советского Союза и польского народа против фашизма. Почему после стольких лет мы продолжаем вспоминать об этих событиях так, как будто они произошло недавно. Потому что тогда речь шла не просто о свободе, не просто о том, как будут жить люди, а о том, будут ли жить вообще наши страны и наши народы. Нам надо помнить, что есть вещи более важные, чем разногласия, которые есть между нашими странами по вопросам текущей политики, того или иного устройства государства и общества».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также сделал акцент на важности хранить память об общей победе:

«Мы завоевали эту победу не только силой оружия, но и единством воли многих народов — поляков, русских, украинцев, белорусов, евреев, грузин… Наш долг — помнить, что это наша общая победа».

Варминьско-мазурского воеводу на этот раз представлял молодой чиновник с экстравагантной причёской Ярослав Грабарчик, который не проронил ни слова. В данном случае считаю, что молчание — золото.

Читайте ранее в этом сюжете: Общая память для России и Польши