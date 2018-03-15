Глава МИД Турции отложил визит в США

Анкара, , 10:09 — REGNUM Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, запланированный на 19 марта, пока не состоится. Об этом говорится в сообщении, распространённом 15 марта МИД Турции.

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Поездка отложена на более поздний срок. О дате, на которую она перенесена, пока не сообщается. Что касается причин такого решения, то они связаны с отставкой Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

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Напомним, в рамках визита в Соединённые Штаты Чавушоглу должен был провести в Вашингтоне переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Стороны планировали обсудить двухсторонние отношения, ситуацию в Сирии, а также операцию «Оливковая ветвь».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео. Глава Белого дома пояснил такое решение расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с Тиллерсоном его увольнение.

Напомним, к операции «Оливковая ветвь», целью которой является обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе, вооруженные силы Турции приступили 20 января 2018 года. 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн. За время операции вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 3 тыс. 444 человека.

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