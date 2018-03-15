В Польше за бандеровское приветствие жители деревни вызвали полицию

Варшава, , 09:57 — REGNUM В польском селе Сагрынь местные жители вызвали стражей порядка после того, как один из членов украинской делегации, прибывшей почтить память убитых во время войны украинцев, выкрикнул бандеровское приветствие «Слава Украине — героям слава». Об этом пишет 14 марта польская газета Dzennik Wschodni.

По данным издания, инцидент произошел на прошлой неделе. В состав делегации вошли посол Украины в Польше Андрей Дещица и замглавы МИД Украины Василий Боднар. Выкрикнувший оказался первым зампредседателя Волынского облсовета Александром Пирожиком. Сообщается, что один из присутствовавших почувствовал себя оскорблённым героизацией бандеровцев и вызвал на кладбище полицию.

Прибывшие на место инцидента правоохранители переписали паспортные данные Пирожика и отбыли. Теперь прокуратура Польши будет разбираться, был ли нарушен так называемый антибандеровский закон, принятый в Польше 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года власти Польши одобрили закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов, предусматривающий ответственность за отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков гитлеровцам в годы Второй мировой войны.

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В Варшаве отрицательно воспринимают проводимую Киевом политику героизации Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942—1945 годах на Волыни. Сенат Польши в 2016 году признал Волынскую резню геноцидом.