Визит Путина в Крым: США встали на защиту Украины

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Госдепартамент США вновь обвинил Россию в покушении на территориальную целостность Украины после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление под названием «Крым — это Украина» опубликовала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт на своей странице в Twitter.

«Крым — часть Украины, и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что во время митинга в Крыму Путин продемонстрировал «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостности суверенных государств».

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Также Вашингтон не признает крымский референдум 2014 года законным, так как жителей полуострова «заставили» пойти на него.

«Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат», — отмечается в документе.

В связи с этим введенные США антироссийские санкции должны быть сохранены до тех пор, пока Крым и Севастополь не будут включены в состав Украины, резюмировали в Госдепе.

Напомним, референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму 16 марта 2014 года. По результатам голосования более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Волеизъявление граждан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, в результате которого к власти пришли украинские националисты.

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